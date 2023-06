Michael von Biel

geboren 1937 in Hamburg. Studierte in Toronto, Wien und New York, u. a. bei Morton Feldman. In den 1960er Jahren besuchte er die Darmstädter Ferienkurse und arbeitete im Studio für elektronische Musik des WDR in Köln. 1965/66 war er Composer in residence an der State University of New York in Buffalo. Er war Mitglied der Fluxus-Bewegung und arbeitete seit 1960 auch als bildender Künstler. 1968 gab er für lange Zeit die notierte Musik auf, studierte bei Joseph Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf und wechselte fast vollständig in die bildende Kunst. Seitdem zahlreiche Ausstellungen bei internationalen Galerien und Ausstellungshäusern. Durch Improvisationen kehrte er zur Musik zurück.

born in Hamburg in 1937. Studied in Toronto, Vienna and New York with teachers including Morton Feldman. In the 1960s he attended the Darmstadt Summer Course and worked at the WDR studio for electronic music in Cologne. In 1965/66 he was composer in residence at the State University of New York in Buffalo. He was a member of the Fluxus movement and began work- ing as a visual artist in 1960. In 1968 he abandoned notated music for an extended period, studied with Joseph Beuys at the Düsseldorf Academy of Art and switched almost entirely to visual art. Since then there have been numerous exhibitions at international galleries and exhibition spaces. He returned to music via improvisation.