Laurent Mettraux wurde am 27. Mai 1970 in der Nähe von Fribourg in der Schweiz geboren, wo er am dortigen Konservatorium und an der Musikakademie seine erste musikalische Ausbildung u.a. bei René Oberson erhielt. Danach setzte er bis 1995 seine Studien in Genf fort. Neben Alter Musik und Musikwissenschaft studierte er hier Analyse und - bei Eric Gaudibert - Komposition. Parallel studierte er Aufführungspraxis und Musikwissenschaft an der Fribourger Universität. Mettraux, der bislang

vorrangig Kammermusikwerke komponierte, konnte bereits erste Preise erringen, so zum Beispiele den Preis des Kammerorchesters Lausanne. Laurent Mettraux gewann 1998 den Förderpreis für Komposition "Donaueschinger Musiktage" für seine Orchesterkomposition Ombre.

Werke (Auswahl):

Sonata (Nachtmusik) für Flöte-solo (1990); Gethsemané für Orgel (1990); Racines avides für Stimme und Klavier (1991/92); Sonate in einem Satz für Klavier solo (1991); Symphonie für Kammerorchester (1992); Messe für achtstimmigen gemischten Chor (1993); Saxophonquartett (1993); Concerto für 15 Solo-Streicher (1994); Klavierkonzert (1994); Thrène für Altsaxophon solo (1995); Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 2 (1995/96); Concerto für Violine und Orchester Nr. 1 (1996); Auf die Erniedrigende Erhebung... für Stimmen und Klavier (1997); Lied für Sopran-Saxophon und Klavier (1997); Sonate für Violoncello und Klavier (1997); Sonate für Violoncello und Klavier (1997); Duo für Altflöte und Gitarre (1998); Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 (1998).