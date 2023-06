James Tenney

geboren 1934 in Silver City/New Mexico; wuchs in Colorado und Arizona auf, wo er seine Ausbildung als Pianist und Komponist begann; Tenney besuchte die University of Denver, die Juilliard School of Music, das Bennington College und die University of Illinois, an der er 1961 als Magister Artium abschloss; seine Lehrer waren unter anderen Eduard Steuermann, Carl Ruggles, Lejaren Hiller und Edgard Varèse; im Bereich der elektronischen Musik und der Computermusik gehört er zu den Pionieren und arbeitete unter anderen mit Max Matthews in den frühen 60er Jahren bei den Bell Telephone Laboratories an der Entwicklung von Programmen zur computergesteuerten Klangsynthese und Komposition; er schuf Werke für verschiedenste Besetzungen, auch unter Einbeziehung von Elektronik, viele davon unter Verwendung alternativer Stimmungssysteme; er erhielt zahlreiche Preise und lehrte an mehreren Universitäten; zur Zeit hat er eine Professur an der York University in Toronto inne. Für Juli 2000 wurde er auf den Roy E. Disney Family Chair für Komposition am California Institute of the Arts berufen.

Werke (Auswahl):

Seeds I-VI (1956/61); Sonate für 10 Blasinstrumente (1958/1983); Collage #1-(Blue Suede), Tonband (1961); Analog #1: Noise Study, Computermusik (1961); Phases, Computermusik (1963); Ergodos I, Computermusik (1963); Music For Player-Piano (1964); Ergodos II, Computermusik (1964); For Ann (Rising), Tonband (1969); Quiet Fan For Erik Satie (1970/71); Quintext I-V: Five Textures für Streichquartett und Bass (1972); Chorales für Orchester (1974); Spectral Canon for Conlon Nancarrow, Player piano (1974); Saxony (1978); Harmonium #5, Streichtrio (1978); Chromatic Canon für 2 Klaviere (1980/83); Septet für 6 elektrische Gitarren und Baß (1981); Glissade (1982); Bridge für 2 mikrotonale Klaviere (1984); Koan, Streichquartett (1984); Changes: 64 Etüden für 6 Harfen (1985); Critical Band, Variables Ensemble (1988); Tableaux vivants (1990); Pika-Don, Schlagzeugquartet und 4-Kanal-Tonband (1991); Ain’t I a Woman? (1992); Form 4, Variables Ensemble (1993); Form 2, Variables Ensemble (1993); Cognate Canons, Streichquartett und Schlagzeug (1993); Ergodos III, Computermusik (1994); Spectrum 5 für Kammerensemble (1995); Diapason für Orchester (1996); ’Scend for Scelsi für Kammerensemble (1996); Diaphonic Study für Streichquartett mit Klavier (1997); Diaphonic Toccata für Violine und Klavier (1997); Diaphonic Trio für Violine und Klavier (1998); for Viola für Viola solo (1959/99).