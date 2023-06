Sebastian Claren

studierte Komposition, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie in Berlin, Freiburg und Heidelberg. Seine Doktorarbeit schrieb er über das Gesamtwerk von Morton Feldman. Er erhielt Arbeitsstipendien für Los Angeles, New York, Paris und Rom sowie zahlreiche Preise, u. a. den Kranichsteiner Musikpreis, den Stuttgarter Kompositionspreis und den Ernst von Siemens Förderpreis. Seit 2014 intensive Auseinandersetzung mit der traditionellen koreanischen Musik. Er unterrichtet Analyse Neuer Musik an der Musikhochschule Leipzig.

studied composition, musicology, art history and philosophy in Berlin, Freiburg and Heidelberg. He wrote his PhD on the complete works of Morton Feldman. He has received fellowships in Los Angeles, New York, Paris and Rome, as well as numerous awards including the Kranichstein Music Prize, the Stuttgart Composition Prize and a Composers’ Prize from the Ernst von Siemens Music Foundation. Since 2014 he has engaged intensely with traditional Korean music. He teaches analysis of New Music at the Leipzig Academy of Music.