Thomas Meadowcroft

wurde in Australien geboren und studierte in den Vereinigten Staaten. Seit 1998 lebt er in Berlin. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Kompositionen für Schlagzeug sowie die Beschäftigung mit Aspekten der australischen Kultur in Hörstücken, unter anderem für Deutschlandfunk Kultur und ABC Radio National. 2015 arrangierte er die Musik zur Oper "Von einem, der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten konnte" von René Pollesch und Dirk von Lowtzow, die an der Volksbühne Berlin uraufgeführt wurde..

Meadowcroft was born in Australia and studied in the USA; he has lived in Berlin since 1998. The main focuses of his work are pieces for percussion, as well as an engagement with aspects of Australian culture in radio pieces, including works for Deutschlandfunk Kultur and ABC Radio National. In 2015 he arranged the music for the opera "Von einem, der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten konnte" by René Pollesch and Dirk von Lowtzow, which was premiered at the Berlin Volksbühne.