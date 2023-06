Gerard Pape wurde 1955 in Brooklyn, New York, geboren. 1976 schloss er sein Studium der Psychologie an der Columbia University ab, gleichzeitig begann er mit privaten Kompositionsstudien bei David Winkler. 1982 promovierte er in Klinischer Psychologie an der University of Michigan und setzte seine Kompositionsstudien bei George Cacioppo und William Albright (Fakultät für U-Musik) fort. Außerdem studierte Pape elektronische Musik bei George Wilson. Papes Kompositionen für Orchester, Kammerbesetzungen und Elektronik wurden bei internationalen Festivals aufgeführt; von 1992 bis 2001 erhielt er jährlich ASCAP standard awards. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren seine Arbeit.



Neben psychoanalytischen Artikeln publizierte Pape eine Sammlung literarischer Texte und verschiedene Texte zur zeitgenössischen Musik; im Herbst 2002 erscheint in Paris sein kompositionstheoretisches Buch Le Continuum. Seit 1991 ist Pape Direktor des Pariser Computermusik-Zentrums CCMIX (Center for the Composition of Music Iannis Xenakis), früher: Les Ateliers UPIC. Er arbeitet neben seiner Tätigkeit als Komponist und Direktor auch als praktizierender Psychoanalytiker der Lacan-Schule.