Michael Nejtek wurde 1977 in Litomerice, im Norden der Republik Tschechien geboren. Er studierte am Konservatorium von Teplice Klavier und Komposition, dann, ab 1996, an der Akademie für Musik und dramatische Künste Prag bei Svatopluk Havelka. Seine Musik wurde bei verschiedenen internationalen Festivals aufgeführt, u.a. beim New Music Marathon in Prag, beim Warschauer Herbst und bei Avuimúsica in Barcelona. Er erhielt Kompositionspreise beim Wettbewerb Generace in Ostrava und durch den Leos Janßcek Fund. Michael Nejtek ist als Pianist Mitglied des Agon Orchesters und spielt außerdem Jazz und Rockmusik. Er ist Mitbegründer der Gruppe Why Not Patterns für zeitgenössische Musik, Rock und improvisierte Musik. Am Konservatorium in Teplice unterrichtet er Theorie, Komposition und Klavierimprovisation.