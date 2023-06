Klaus Huber

geboren bin ich am 30. Nov. 1924 in Bern. Väterlicherseits stamme ich vom Hasliberg, Berner Oberland, mütterlicherseits aus der Heimat Hölderlins. Als Knabe lernte ich Geige, nicht Klavier, und komponierte. Zunächst studierte ich Violine privat bei einem polnischen Flüchtling: Theodor Klajnman, der keine Arbeitserlaubnis hatte...Später am Konservatorium Zürich Komposition und Theorie bei meinem Taufpaten Willy Burkhard und Violine bei Stefi Geyer, der Freundin Béla Bartóks. Dann ein Semester bei Boris Blacher in Berlin. Damals wurde während des Studiums nie eine Note des Komponierten aufgeführt und angehört. Boulez sagte mir, es wäre bei Messiaen in Paris nicht anders gewesen...Erste Uraufführungen im Internationalen Kompositionswettbewerb der Stichting Gaudeamus in Holland. Internationalen Durchbruch beim Weltmusikfest der IGNM in Rom mit der Kammerkantate Des Engels Anredung an die Seele, die einen Ersten Preis erhielt, Jurymitglieder Luigi Dallapiccola und Wladimir Vogel. Weitere Uraufführungen in Darmstadt (1961), Noctes, beim Warschauer Herbst (1968!), Tenebrae, Auftrag von Paul Sacher. Das Werk erhielt den Beethovenpreis der Stadt Bonn (1970). Kompositionslehrer war ich ab 1966 an der Musikakademie Basel. 1969 gründete ich das Internat. Komponistenseminar im Künstlerhaus Boswil (Schweiz). 1973 wurde ich als Leiter der Kompositionsklasse und des Instituts für Neue Musik an die Musikhochschule Freiburg berufen und brachte meinen Basler Studenten Brian Ferneyhough als Assistenten mit. Ich konkretisierte das Kompositionsstudium praxisbezogener und in offener Ästhetik, die inzwischen in ganz Europa und darüber hinaus Wirkung gezeigt hat. Von meinen vielen StudentInnen müssten ein gutes Dutzend genannt werden, hier also nur Toshio Hosokawa, Michael Jarrell, Claus-Steffen Mahnkopf, Younghi Pagh-Paan und Wolfgang Rihm...Preise, Auszeichnungen, Akademiemitgliedschaften etc. finden Sie unter www.klaushuber.com. Neuere Buchpublikationen:UMGEPFLÜGTE ZEIT, SCHRIFTEN UND GESPRÄCHE , MusikTexte Köln (1998), UNTERBROCHENE ZEICHEN, Pfau-Verlag (2005). Die Musik-Konzepte bringen einen Sonderband K.H. heraus (2007).