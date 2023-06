Michał Libera

1979 geboren, Soziologe, der seit 2003 in den Bereichen Klang und Musik arbeitet, in den letzten Jahren hauptsächlich als Librettist, Dramaturg und Komponist diverser Klangessays und anderer experimenteller Formen von radiophoner Kunst und Oper. Seit über zehn Jahren kuratiert und organisiert Libera verschiedene Konzerte, Festivals und Anti-Festivals sowie Musikprogramme für Ausstellungen und produziert außerdem Pop-Konzeptalben für sein Label Populista, das der Fehl- und Überinterpretation von Musik gewidmet ist. Er war auch Koproduzent einer Reihe von Archivaufnahmen und Neuinterpretationen von Musik aus dem Experimentalstudio des polnischen Rundfunks (Bôłt Records).

Libera was born in 1979. He is a sociologist working in sound and music since 2003, recently mostly as librettist, dramaturg and composer of various sound essays and other experimental forms of radio art and opera. For over ten years Libera has been curating and organizing various concerts, festivals and anti-festivals, music programs for exhibitions as well as producing conceptual pop albums in his Populista label dedicated to mis- and over-interpretation of music. He has also been co-producing series of archival releases and reinterpretations of music from Polish Radio Experimental Studio (Bôłt Records).