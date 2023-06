Daniel Smutny wurde 1976 in Mannheim geboren und erhielt bereits während seiner musikalischen Grundausbildung in den Fächern Gesang, Klavier und Musiktheorie Preise und Auszeichnungen für seine ersten Kompositionen. Er studierte von 1996 bis 2001 bei Hans Zender und Bernhard Kontarsky in Frankfurt a.M. 1997 erhielt er den Kompositionspreis der Internationalen Violastiftung Frankfurt a.M., ein Jahr später wurde er zum Komponistenforum der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik und des Ensemble Modern eingeladen. Ausgezeichnet wurde er u.a. 2003 mit dem Busoni-Förderpreis der Akademie der Künste Berlin und dem Kompositionspreis der musica viva.