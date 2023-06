Paul Usher wurde 1970 in London geboren. Er studierte ab 1988 Klavier und Gitarre an der Royal Academy of Music und wechselte nach einem Jahr ans Kings College / University of London, um dort Komposition bei David Lumsdaine und Analyse bei Christopher Wintle und Arnold Whittal zu studieren. 1993 setzte er sein Studium an der Universität York bei David Blake fort und schloss es dort 1995 ab. Eine angefangene Dissertation musste aus Geldmangel abgebrochen werden. Seine Musik wurde u.a. von Germini, dem Ensemble des Komponisten, und vom Arditti Quartett aufgeführt.