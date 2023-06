Geboren 1967 in Aalen, wuchs in Konstanz und Meersburg am Bodensee auf. 1988 begann er ein Jazzstudium an der Musikhochschule Köln. Er spezialisierte sich auf tiefe Holzblasinstrumente, begann ein zusätzliches Studium der Bassklarinette mit Schwerpunkt Neue Musik in Rotterdam und arbeitete als Baritonsaxophonist u.a. mit sämtlichen deutschen Rundfunk Big Bands und den Formationen von Bobby Burgess und Peter Herbolzheimer.



1991 kommt es zur Bekanntschaft mit dem Klarinettisten Claudio Puntin und zur Gründung des Schorn/Puntin Duos, das sich fortan der Entwicklung einer individuellen, grenzüberschreitenden Form zeitgenössischer Kammermusik widmet. Schorn besuchte bei Sergiu Celibidache Kurse in musikalischer Phänomenologie; er brach sein Kölner Studium ab, um gemeinsam mit Puntin Straßenmusiktourneen durch Südeuropa zu unternehmen.



Die Arbeit des Instrumentalisten und Komponisten Hermeto Pascoal mit einer permanenten "working band" beeinflusst ihn nachhaltig. 1993/94 erhielt das Duo mehrere bedeutende Jazzpreise. 1994 wurde Steffen Schorn festes Mitglied der "Kölner Saxophon Mafia", es folgten Tourneen nach Indien, Westafrika, China, Thailand und in die USA. 1996 wird er Mitglied der "George Gruntz Concert Jazz Band" und übernimmt die Leitung der "Bobby Burgess Big Band Explosion", im folgenden Jahr gründete er sein eigenes Septett und wurde regulärer Baritonsaxophonist der NDR Big Band, mit der er wenig später als Leiter, Solist und Komponist eigene Projekte realisierte. Um sich mit speziellen Instrumentationsproblemen vertraut zu machen lernte Schorn neben Holzblasinstrumenten auch Cello, Gitarre, Klavier und Schlagzeug. 1999 erhielt er den "Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg" und mit der Kölner Saxohpon Mafia den "SWR-Jazzpreis". Für 2000 übernahm er mit Claudio Puntin die Leitung des SWR New Jazz Meetings..