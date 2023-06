Eugene Chadbourne

wurde 1954 in New York geboren. Er wuchs in Boulder, Colorado, auf. Die erste Gitarre, von der Eugene Notiz nahm, waren die von Les Paul und Mary Ford auf Platten seines Vaters. Sein Vater erklärte ihm, dass einige der Gitarreneffekte elektronisch erzeugt wurden. Die elektrische Gitarre und der Rock’n’Roll wurden rasch zum wichtigsten Zeitvertreib in Eugenes Generation, aber es gab auch andere, lokal begrenzte Einflüsse. Als Teenager besuchte Eugene eine Reihe von Aufführungen des Komponisten George Crumb und war fasziniert von den Tonbandcollagen und den Musique concrete-Stücken Tod Dockstaders. Seine Familie verließ 1971 die USA, damit er nicht während des Vietnam-Krieges zur Armee eingezogen würde. In den 1990er Jahren begann Eugene fünfsaitiges Banjo zu spielen und wechselte nach einigen Jahren von Stücken mit drei Akkorden zum Vom-Blatt-Spielen der Violinpartiten und -sonaten Johann Sebastian Bachs als Zeitvertreib in der Garderobe vor den Bühnenauftritten.

Born 1954, New York City. He was brought up in Boulder, Colorado. The first guitars Eugene remembers taking notice of were his fathers' Les Paul and Mary Ford sides and his father explained to him that some of the guitar effects were done electronically. Soon the electric guitar and rock and roll became the pastime of many in Eugene's generation but there were also more rarified influences locally – as a teenager Eugene attended performances of works by composer George Crumb and was mesmerized by the tape collage and musique concrete pieces of Tod Dockstader. His family left the United States in 1971 so that Eugene would not be drafted in the Vietnam war. Eugene began playing the 5-string banjo in the '90s and after some years went from scratching out three chord songs to sight-reading the Bach violin partitas and sonatas as a way of passing time in dressing rooms, waiting to go on stage.