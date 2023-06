Covers and Originals

Kamikaze ground crew

Sobald die Theorie sich dem so widerständig schwer einzugrenzenden Bereich des Humors nähert, verlieren die Begrifflichkeiten meist völlig die Bodenhaftung. Die Wörter lösen sich von ihren etymologischen Wurzeln und schwirren als freie Radikale durch den Sprachraum. Ironie, Parodie, Satire, Pastiche... Brav ihrer Aufgabe folgend, bemühen sich die Lexika um eindeutige Definitionen - aber wie immer hinken sie nur der Praxis hinterdrein. Ein klassischer, ironischer Fall, denn zum Wesen des Ironischen gehört es, den Widerspruch von Geist und Leben, von Gedanke und Materie zu inszenieren.



"Meiner Erklärung zufolge," schreibt Arthur Schopenhauer in "Die Welt als Wille und Vorstellung", "ist der Ursprung des Lächerlichen allemal die paradoxe und daher unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff, und bezeichnet demgemäß das Phänomen des Lachens allemal die plötzliche Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen einem solchen Begriff und dem durch denselben gedachten realen Gegenstand, also zwischen dem Abstrakten und dem Anschaulichen. Je größer und unerwarteter, in der Auffassung des Lachenden, diese Inkongruenz ist, desto heftiger wird sein Lachen ausfallen."Es geht also, wie Schopenhauer sagt, um den Sieg der anschaulichen Erkenntnis über das Denken. Über das Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit, zwei Dinge eben die, sich beharrlich weigern, zur Deckung gebracht zu werden. Warum also sollte dann auch eine philosophische Definition des Phänomens Humor - und speziell der Ironie - so ganz kongruent mit ihrer tatsächlichen Erscheinungsform sein?



Die amerikanische Band Kamikaze Ground Crew trägt ihre Strategie unverhohlener Ironie bereits im Namen, der klarstellt, daß die Mitglieder es vorziehen, eventuelle Abstürze anderen zu überlassen. Hier hat sich das Bodenpersonal, die "ground crew", versammelt, um andere in den Himmel zu schicken, deren physisches Scheitern von der Ideologie zum Erfolg verklärt wird. Pflichtlektüre für die Kamikazepiloten des Zweiten Weltkriegs war übrigens das "Hagakure", das Lehrbuch der Samurai, in dem die moralischen Ratschläge und Reflexionen des Jocho Yamamoto (1659-1719) aufgezeichnet sind. Trotz des poetischen Titels ("Hinter Blättern verborgen") heißt es darin, man solle dienen, als wäre man bereits tot, ohne je an sich selbst zu denken. Es ist ein Buch der gnadenlos einfachen Lösungen: "Seid ihr in einer Krise, wo ihr zwischen Leben und Tod zu entscheiden habt, dann beendet sie, indem ihr den sofortigen Tod wählt. Daran ist nichts Kompliziertes. Nehmt euch einfach zusammen und tut es." Ohne einem Japaner des 18. Jahrhunderts zu nahe treten zu wollen, kommt man nicht umhin, diesem Text eine gewisse Neigung zur Humorfreiheit zu attestieren, die jeden radikalen Lebens-, Todes- oder Kunstwillen ziert.



Humor, der Feind eines jeden geschlossenen Systems, ganz gleich ob es sich um ein politisches oder künstlerisches handelt. Er ist der Riß in der Oberfläche, ein Riß auch im Machtgefüge - und gleichzeitig der Brückenschlag über die Kluft der Gegensätze. So ist die Leichtigkeit, mit der die Kamikaze Ground Crew das Gegensätzliche miteinander verbindet, durchaus humorvoll. Ihre Strategie ist ironisch, wenn der Humor sich hinter dem Ernst verbirgt, ist humorvoll, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Die Musik dieses Ensembles ist von paradoxen Ideen erfüllt, die sich gegenseitig in ein jeweils neues Licht stellen. Ein Spiel mit Mehrfachcodierung und der Lust an der Doppelbödigkeit also, wo nur eines gewiß ist: daß man sich nichts allzu sicher sein sollte. Die Musik ist ein intelligentes Täuschungsmanöver zur heiteren Entlarvung und Verabschiedung festgefahrener Vorstellungen, was handliche Begriffe und sorgsam erfundene Kategorien betrifft. Wobei die Kamikaze Ground Crew ihre Fallenhaftigkeit so weit zu treiben bereit ist, daß das Ernste zuweilen eben doch ernst ist - und das Humorvolle nicht mehr sein will, als pure Ungezwungenheit, so leicht und ungreifbar abgelöst von allem wie das Lächeln von Lewis Carrolls Cheshire-Katze.



Man spürt, daß die Band in ihren Anfängen dem Theatralisch-Musikalischen und Varietehaften herzlichst zugeneigt war. Der Nukleus der Band - die Saxophonisten Gina Leishman und Doug Wieselman - begleitete zu Beginn der achtziger Jahre die amerikanische Clown- und Jongleur-Truppe The Flying Karamazov Brothers und widmete sich auch im Lauf der nächsten Jahre immer wieder der Theatermusik. Unverkennbar bis heute bleibt ihre Nähe zum zirzensischen Musikerlebnis, zum improvisierten Auftritt einer fröhlich-frechen Straßenmusikkultur. Ihr Ursprünge liegen mithin dort, wo es auf den sofortigen Effekt ankommt: sei es Verstörung, Überraschung oder Widerspruch. Welcher Art die provozierten Reaktionen auch sein mochten, jedenfalls schärften die Musiker ihr Bewußtsein für den direkten Kontakt zum Publikum. Musik ist für sie immer Kommunikation - ein Diskurs in einer Sprache, in der auch vertraute Elemente vorhanden sind. Eine feste Formulierung, ein Klischee bleibt jedoch nur so lange Klischee, wie es nicht in einen anderen Sinnzusammenhang gestellt wird. Das leichthändige Spiel der Kamikaze Ground Crew mit Versatzstücken, mit scheinbar vertrauten Mustern geht allerdings weit über den bloßen Eklektizismus einer musikalischen Formelsammlung hinaus. Ihnen geht es nicht um die reine Kombination des Unerwarteten zum Zweck einer fragwürdigen Selbstinszenierung - als pfiffig-virtuose Handlungsreisende in allen Genres. Sie arbeiten an einer Neucodierung des Bekannten. Sie verstören jene Art der Sicherheit, die etwa einen Tango sofort mit dessen Geschichte der Verruchtheiten assoziiert. Die Kamikaze Ground Crew versteht ihre Arbeit auch als Wiederaneignung dessen, was durch unendliche Wiederholung sinnentleert war, als eine Reformulierung und Wiedereinsetzung musikalischer Sprechweisen,.



Wenn man für den aktuellen Jazz jemals ein Beispiel für die postmoderne Strategie der Mehrfachcodierung bemühen wollte, dann bietet sich diese Band als bestes Beispiel an. Denn sie desavouiert von vornherein jene schlichtgeistige Identifikation der Postmoderne mit einem wahllos zusammengemixten Sammelsurium an Trivialitäten, das allein vom Oberflächenreiz der Wiedererkennung lebt. Der postmoderne Jazz der Kamikaze Ground Crew ist sich bewußt, daß es "das Ganze" und die Idee einer Geschlossenheit nicht mehr geben kann. Er setzt an den Auflösungserscheinungen ästhetischer Totalansprüche an und wendet gerade diese Tendenz zum Fragmentarischen ins Positive. Die Ruine erhält Ikonencharakter. In ihr hat sich jede ästhetische Bemühung vollendet. Kann es eine grandioseres Emblem der Ironie geben, als die Ruine, als das bewußt Fragment Gebliebene? In seinem "Lyceums-Fragment" spricht Friedrich Schlegel vom "Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und Nothwendigkeit einer vollständigen Mittheilung", um den Begriff der romantischen Ironie zu fassen. So wie trotz absehbarer Vereitelung eines Gesprächs seine Idee der "vollständigen Mittheilung" mitschwingt, so steckt auch in der inszenierten Ruine das Kokettieren mit einer vergangenen Sehnsucht nach ästhetischer Totalität. Die ironische Strategie denkt immer in beide Richtungen. Sie anerkennt auch immer das Gegenteil dessen, was sie formuliert. Und sei es nur die Anerkennung als etwas, das zu widerlegen ist.



Der französische Schriftsteller Victor Segalen prägte 1908 in seinen Notizen, die als "Versuch über den Exotismus" veröffentlicht wurden, den Begriff einer "Ästhetik des Diversen". Man muß die eigene Kultur nicht unbedingt aus dem Blickwinkel eines Ethnologen betrachten, um sich diesen Begriff zueigen zu machen, um bestimmte gegenwärtige Phänomene (auch und besonders im Jazz) erläutern zu können. Auch in der ästhetischen Welt der Kamikaze Ground Crew herrscht eine Gleichzeitigkeit verschiedener Sprechweisen quer durch die alten kulturellen Hierarchien vor. Das scheinbar Hehre kann jederzeit auf das vorgeblich Triviale stoßen, die fast getreuliche Interpretation einer klassischen Komposition sieht sich mit einer dekonstruierten Version eines Schlagers konfrontiert. Verunsicherung allerseits und aller Seiten. Nun ist Unverfrorenheit keine ästhetische Kategorie, aber sie hilft, wenn es gilt, den Fundus ästhetischer Vorstellungen zu entrümpeln. Jedes ihrer Konzerte ist wie eine Reise in eine bizarr polyglotte Welt: Aus dem babylonischen Sprachgewirr tauchen die Stimmen von Duke Ellington, Igor Stravinsky, Karlheinz Stockhausen und Erik Satie, von Hanns Eisler und Jimi Hendrix auf. Man glaubt, einen Flanierrundgang durch New Yorker Clubs diverser Coleurs und ein Konservatorium mit der erfreulichen Neigung zur Pflege zeitgenössischer Musik zu unternehmen. Aufgeklärter freier Jazz und das Denken in Strukturen verschmelzen hier zu einer wundersam belebenden und grenzensprengenden Musik, die sich nur vor einem einzigen Phänomen verbeugt: nämlich dem Geist schierer technischer Virtuosität. Die Risse, unter denen der musikalische Subtext sichtbar wird, sind da, aber sie haben nichts konstruiert Absichtsvolles an sich. Sie erscheinen als natürlicher Teil eines Systems von Verweisen und Anspielungen, welche die Band sich anzuverwandeln versteht. Kamikaze Ground Crew steht für geistreiche Musik. Für einen Jazz, der dem reinen Impuls zu rückhaltloser Improvisation erst einmal den Widerstand des Intellekts entgegengesetzt. Die Ironie, sagt Schopenhauer, "fängt mit ernster Miene an und endigt mit lächelnder" - eine präzise Beschreibung des Konzertverlaufs.



Harry Lachner







mit Gina Leishman, as, bs, bcl, acc, p, voc; Peter Apfelbaum, ts; Doug Wieselman, ts,bs,cl; Steven Bernstein, tp, slide-tp; Art Baron, tb, Marcus Rojas, tuba; n.n., dr