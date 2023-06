Bericht über "The State Paintings With Anti-Abstract"

Chris Newman

Chris Newman versteht sich nicht ausschließlich als Musiker. Er arbeitet auch als Bildender Künstler, Sänger, Poet und Videokünstler. In seiner Donaueschinger Komposition »The State Paintings with Anti-Abstract« hat er Klänge und eigene Bilder einbezogen.

Zudem integrierte er den Konzertraum als eigenständige kompositorische Kategorie.

Dieser wurde klar gegliedert durch ein Bühnenpodest, das wie ein Laufsteg im hinteren Drittel in den Raum hineinragte, durch die Hängung der Bildleinwände, die den Saal in etwa halbierten und durch eine merkwürdige Bestuhlung: Obwohl sich an der Stirnseite des Saals keine Bühne befand, schaute das Publikum dennoch an die vordere Wand. Auf diese Weise konnten von den Hörern weder die Musiker noch die Bildmotive gesehen werden. Nur wenige hintere Reihen im Saal hatten die Gelegenheit, auf die in einer Reihe sitzenden Musiker zu schauen, vermochten diese aber auch nur von hinten zu sehen.



Ebensowenig waren während des Stückes die Bilder von Chris Newman einsehbar. Sie konnten nur beim Hineingehen in den Konzertsaal betrachtet werden. Die sechs Bilder gliedern sich jeweils in zwei Teile. Der eine Teil ist eine Referenz an einen Künstler, den Chris Newman außerordentlich schätzt und verehrt. In Donaueschingen waren es Motive von Edgar Degas, James Sidney Ensor, Gustav Klimt, Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch, Mark Rothko und Barnett Newman. Deren Motive hat Newman in den vier Farben nachempfunden, mit denen er gewöhnlich arbeitet. Der andere Teil des Bildes zeigt das historische Motiv in den ursprünglichen Farben der Künstler.