Friederike Mayröcker

Die unabhängige Jury des Karl-Sczuka-Preises 2001 gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

Friederike Mayröckers Hörspiel "Das Couvert der Vögel" ist - auf singuläre Weise in der heutigen Hörspiellandschaft - ganz aus dem Reichtum der Sprache entwickelt.



Es entzündet seine poetische Imagination an den Bildern und Arbeiten des Malers Henri Matisse. Die Vielfalt und Schönheit der poetischen Sprache und die Intensität der sie artikulierenden Stimmen machen das Medium Radio zu einem Ort der Verknüpfung von Hörbarem und Sichtbarem, von Bilderreiz und Klangfarbenfülle. Die Musikalität des poetischen Sprechens gewinnt durch die sparsam akzentuierende Komposition Gerhard Rühms an Weite und Dichte.



"Das Couvert der Vögel" ist in seinem Zusammenklang von Sprache, Bild und Musik von einer betörenden Überzeugungskraft, die den Hörer staunend zurückläßt.

Das Couvert der Vögel

Henri Matisse / Camille Joblaud (unhörbar) / Generalstimme (weiblich)

Generalstimme ruft

und ich irgendeinen verbalen Anstoß von Ihnen bekommen könnte, ich das nächste Hörspiel für Sie schreiben würde,

Matisse ruft

ich warte stündlich auf Ihr Matisse Hörspiel,

worauf Generalstimme sagt

es ist so 1 stündliches Herzubrüten und Selektieren, 1 Dominostein rücken, neu Ansetzen auch Ausbeuterei. Das ist 1 Luftbeute, verehrter M. Matisse, 1 Kritzeln und Ästchen und "jeder ist in sich selbst verschreckt" was 1 Seufzer ist von Ludwig van Beethoven, was mir Wiederaufgetaucht ist beim Durchsehen alter Aufzeichnungen. Hatte vorgehabt, 1 Beethoven Hörspiel zu schreiben, das Beethoven Hörspiel ist aber 1 aufgegebenes Projekt geblieben und vermutlich wird es mir mit dem Matisse Hörspiel ähnlich ergehen, aber die Tage wischen dahin und ich habe Sie immerzu im Kopf aber nicht auf dem Papier, usw. Ich könnte natürlich Ihre Freundin Camille imitieren, ich meine ich könnte Sie anhimmeln in 1 Weise die Sie nicht goutieren, was mir allzu verständlich ist, denn auch ich will nicht angehimmelt gelobt und verwöhnt werden, ich bin es nicht gewohnt, es ist 1 Art VERWEISUNG, 1 übermäßiges Lob ist 1 Knebel, nicht wahr, im Traum nahm ich die Mütze ab und 1 kalter Wind strich mir über die Schädelplatte und gegen die Stirn und ich spürte den Knick im Stirnhaar, den die Pelzhaube mir eingebleut hatte also ich meine eingeplättet hatte, den Durst oder Dunst in den Locken, etc., während die Meise lehnte jenseits des Meeres. Ich wollte Sie ja alle Tage anrufen, unterließ es aber, um Sie nicht zu belästigen, weil ich denke Sie stehen vor der Leinwand in Ihrer Ekstase, wie Erik Schmedes, die Hände gegen die Schläfen gepreßt, den Mund in Verzückung herabgezogen, Jeanne Moreau hatte ähnliche Züge, nicht wahr. Weil nämlich ich wache auf und denke an dieses Hörspiel, weil nämlich ich wache auf und denke an Sie, muß an Sie denken, weil nämlich hatte mir wundgelaufen die Füße, einhüllen nämlich diesen Text, einhüllen mit solchen Schleiern wie Odaliske: "Odaliske mit türkischem Sessel", 1928, Paris, usw. Sein Gurren sein Garten, Matisse muß irgendwo hier im französischen Norden, ich meine muß irgendwo hier sein Gurren sein Garten haben, dann fällt mein Blick auf 1 noch verschlossenen Brief von Matisse an mich

sagt Matisse

Erdbeben (ist) von Gott, die weißen Blumen, 1 Augenblick Straßenhund vor der Koje mit den hohen Blumenvasen, und wieder weg und weiße Tulpen und Tupfen und wieder weg und weißer

Straßenkund und wieder weg und weiße Sträuße und wieder weg was für 1 Glückswurf (komme eben aus Lissabon) was für 1 Schizophrenie .. sobald ich die Liftkabine betrete nehme ich den Geruch eines Hundes wahr, DA WAR 1 HUND DRIN! usw., ich nehme wahr, daß da 1 Hund war, der ist mir verschwistert, nicht wahr, wir blicken einander an, französicher Hirtenhund, 1 Papiergehäuse mein Leib, da ist 1 Nagetier in meinen Eingeweiden, huschendes Nagetier, ich rieche nach Essig ich rieche nach Schlangengift ich rieche nach Fisch oder den Stubenärmel in die Kaffeelauge getaucht,

worauf die Generalstimme ausruft

haben Sie Fisch gekauft?

rieche ich nach Fisch?

sagt Matisse

nein, nach offenem Fisch,

worauf die Generalstimme sagt

rieche ich nach Essig? rieche ich nach Schlangengift? Rieche

ich nach Minoriten Tafel? Haar Gegenständen? rieche ich nach gezwirbelten Nußbaumblättern? wenn ich sie zwischen den Fingerspitzen zerreibe .. ach das Rupfen der Robinienblätter über meinem Kopf als ich durch die Robinienwälder strich, in den frühen Jahren, nicht wahr, das Rupfen RAUFEN des Kalenderblatts das Devastieren der Tage daß es zettelte und zitterte, alles: mein Sprach` und mein Kopf mein Knie und mein' Hand daß ich nicht ziffern noch zeichnen mag und kann und daß ich dann, wenn ER, ich meine M. Matisse, mir nachhetzt und keucht, mich rüttelt und blaßt, was bedeutet daß ich erblasse, daß ich nur flüchtig ins Fellzeug steige und lauf' und lauf' und bis es dann singt in mir: ISRAELS BRÜNNLEIN HABEN SIE GESPIELT, usw., und dann das Herz hustet ..





ich stand vor dem Spiegel und zog mir 1 Streifen grüner Paste von der Nasenwurzel zur Oberlippe und dann das Weinen Weinen: "der grüne Streifen", 1905, Öl auf Leinwand, 40,5 x 32,5 cm ebenso "Mme. Matisse, Porträt mit grünem Strich", usw., ich verteile die grüne Paste vom Haaransatz über den Nasenrücken zur Oberlippe, Mme. Matisse öffnet sich, Mme. Matisse öffnet mir ihre Plisseebluse: 1 Wasserfall 1 plissierter Wasserfall steckt in der Stube, im Futteral, mit grünem Streifen, der lange senkrechte Strich von der Nasenwurzel zur Lippe "Bildnis mit der grünen Linie (Mme. Matisse)", 1905, Öl auf Leinwand, 40 x 32 cm. Im Kammgras die glorreichen Tage, zerraufter Kopf, ich sehe Sie im den blauen und grünen Massen des Flußufers, ich sehe Sie vor dem dunklen Blumensaal, Sie lehnen gegen 1 Sockel mit Efeugerank, 1 Fauvismus, auch sind die Leinwände rote wehende Wassertapeten, mit orientalischer Zeichnung, Matrosenpapier usw., "Der junge Seemann mit Mütze II", 1906, Öl auf Leinwand, 101,5 x 83 cm, repetierende Muster und handgewebt, auch Farbsensationen, Herzfeuer: mit seitlich am Auge ausstülpenden Wimpeln und Fähnchen, wie man es erleidet bei 1 Migräneanfall, z.B., oder daß sich das Gesicht der Mutter rötlich verfärbt, oder blau die eigene Hand, oder das linke Auge des Besuchers wegschwimmt und wieder herbei , herzu springt und statt dem Ohr die altbackene Semmel eingepaßt in den Schädel und gräßlich die Kammerlunge, das wiegend Gras nämlich das Weißnähen, die Modisterei / Wassertrompete.

ruft Matisse

Ich fing an mir 1 kleines Museum mit Stoffproben einzurichten, ich fing an, jeden Morgen 1 anderes Stück Stoff um den Arm zu tragen, Streifen und Stücke von Stickereien und Tapisserien, aufgelesen für 1 paar Sous an den Buden rund um Notre Dame usw., es kommen mir jetzt noch die Tränen wenn ich an diese Fähnchen und Wimpel, an diese sich ausstülpenden Augen ich meine ich hatte alles vielleicht nur erfunden ..

ruft die Generalstimme

es war in 1 langen Rekonvaleßenz, daß Sie das 1. x zum Malkasten griffen, den Ihre Mutter Ihnen gebracht hatte,

ruft Matisse

1 sakraler Akt war das, die 1. Landschaft gemalt zu haben, nicht wahr: Fluß und Mühle, die roten und grünen Töne des Flei-sches, nämlich das Hereinschneiden in die volle Farbe.

ruft die Generalstimme

Ganz wiederschlief, usw., bin wieder eingeschlafen im Sitzen am frühen Morgen, in meiner Küche, die Hand in der halboffenen Brotlade, wollte heraußiehen Rosinenwecken eingerastet Hand und Arm, alles so schwelende himmelschreiende Sachen, und schräg aufeinander-gebaut in Ihrem Delirium, das war 1 reine Kommunionshaltung, nicht wahr, mein Intellekt auf Kleinstmechanik abgerichtet, müssen Sie wissen, und hab‘ immer die Augen zugemacht vor der Wirklichkeit, nicht wahr. Blicke ich Ihre Bilder an, wandle ich unter 1 Wolke von Mohnblumen, oder ich gehe unter ich versinke in 1 Erleuchtung von Farbe, nicht wahr, der Gewitterbach herübersprengte sprenkelte, sehe dann 1 Vogel in der Luft und hinter 1 Blume verschwinden, oder 1 Vogel zog 1 schwarze Schleppe nach, ich sehe 1 scharlachrote Pullman Wolke an grauer Wand, überhaupt ist die "Rote Harmonie" mein Lieblingsbild, müssen Sie wissen, stürme im Matrosen , Matronen Anzug durch Wald und Flammen, Geläpper von Wald und Tinte,

ruft Matisse

ich habe als Student Chardins "Stilleben mit Rauch und Trink Utensilien" kopiert im Louvre, sowie "Küchenschelle mit Rochen", dazu trat ich an die gegenüberliegende Saalwand zurück um das Bild zu kopieren, es war dann weit genug entfernt, und ich hatte die Vorstellung nach der Natur zu malen, was mich alles verblüffte durch das schwer faßbare Blut und Blau, 1 Blau das an 1 Tag rosa, an 1 anderen grün wirken konnte, mit der Pampelmuse: dem Farbpinsel, der Pinselspitze Glanzlichter aufgetupft, usw., was 1 verliebtes Ganzes ist ..

ruft die Generalstimme

ganz illuminiert schlüpfe ich in Camilles Kopf, ganz stimuliert höre ich die Phantasiestimme von Camille, imitierte ich Camilles Stimme, bin ganz extrovertiert, habe 1 Liebe zu einem Abwesenden, habe 1 Liebe zu Ihnen, jetzt auch die Cumulus Wolken aufziehen: aufspringen wie Magnolienknospen, die epileptischen Farben, der 2. Februar, am 2. Februar habe ich meine Handpalme auf Ihre Wange gelehnt oder gepolstert, Sie sind mir nahegerückt, ich phantasiere wir spazieren am Meer, Nizza womöglich, manchmal bewirken Halluzinationen MAUER UND FISCH, usw., ich phantasiere Sie sind Linkshänder, die lebende Taube an ihrer Brust, die lebende Taube in Ihrer rechten Hand, der Stift in Ihrer linken, ich habe mich aus der Nacht gerissen, ich habe an Sie gedacht, 1 Knopf Ihrer Strickjacke auf dem Boden des Ateliers, ich kenne Sie kaum aber die anbindenden Geister sagen mir, Sie sind 1 Meister der zerrissenen Seele, die Morgenwolken über den Dächern der Stadt oder 1 rosa Flirt, usw. Ich habe mir Notizen gemacht auch GROTTEN, etwa sind Sie 1 Doppelperson, es ist Vollmond. "Odaliske stehend mit Obstplatte", 1924, Lithographie, 9/50, 37,5 x 27,5 cm. Die Bajadere, die Badenerven, das Waldzimmer, das Minoritenherz : winziges Minoritenherz klopft wenn ich links liege an Ihrer Brust, also wenn ich auf der Minoriten Seite, auf dieser tobenden Minoriten Seite liege ich meine in Ihrem Arm nämlich im kleinen Garten des Himmels, während Pergolesis STABAT MATER, was sagen Sie wie ich mich plötzlich so gefederten Schrittes angesichts Ihrer Bilder bewege, ach noch Bällchen von Blüte alles verschneit noch Februarschnee, das Bällchen die Blüte des Schneeballstrauchs, die seligen Fäuste am Morgen wenn ich angesichts Ihrer Bilder ich meine das Anpressen der Fäuste der Hände an Schläfen und Wangen, wie Erik Schmedes in seiner Ekstase nicht wahr - der leuchtende Teppich unter Ihren Füßen, das leuchtende Auge an mich geheftet, ich meine AUCH DIE STEIN HAT DAS KLÄFFEN DES KÖTERS IN IHR WERK EINGESCHLEUST, usw., was für 1 Megaherz, ich bitte Sie wer hat das Radio so laut aufgedreht, ich habe geschlafen, 1 Toben hat mich geweckt, ich finde Sie sehr anziehend aber ich bin verrückt, müssen Sie wissen, Ihre Weide immer in mir, Sie sind 1 hypermoderner Maler, wie hört sich das an, sehr unpassend vermutlich, da ist GEHIRNPOST von Ihnen zu mir, da ist die Knie , die Blütennerv Stimme von Ihnen zu mir, oder ich habe mir alles nur eingeredet, ich habe alles nur phantasiert, Sie haben mit Ihren Bildern meinen Leib vom Schädel zur Fußsohle durchdrungen, ORANGE, 1 orangefarbene Partitur aus meiner Person : Passion herausgeschnitten, getrennt mit diesem Rosenskalpell, mit diesem Ihren Rosenskalpell, in Moll im Lokal. Aber von 1 solchen Blau! es hat mir das Herz zerrissen.



Auch für die Mimosen, schlafend, haben den Duft ich meine nur noch 1 Schatten ihres Duftes, nicht wahr, Bällchen eingerollt oder in 1 Straßenbahn, mit weißem Schal, Staffettenlauf der Generationen, usw., die BLOSSOMS die Ruftaste des Krankenhausaufzugs nicht mit behandschuhtem Finger zu betätigen, sage ich zu Matisse, nur die bloße Haut stellt den Kontakt her, bloße Hand bloße Haut bloße Brust Wasserhemdchen und rosa Lippe, diese Matrosenblätter und Augenfäden und fähnchen Flaggen und orientalischen Banderolen, wie die Farbkeile und kelche rechts und links ausschwenken was die Augen da ausschwenken wie früher die Automobile mit ihren ausklappbaren Signalwinkern.. mein Schädel plötzlich in 1 dunklen Schacht : lahmes Bewußtsein, tödliche Leere, so plötzlich von 1 Augenblick zum anderen, wie kann das geschehen ..

ruft Matisse

rufen Sie mich an!, rufen Sie mich an!

sagt die Generalstimme

mir zu und berührt im Vorübereilen meine Hand, er winkt mir sein Auge winkt mir, das leuchtende Palmblatt steckt in der Stube im Glas zusammen mit Farnkrautwedel und Engeltrompete.

ruft Matisse

Ach dieses ständig mit sich Herumtragen eines Buches, Sie müssen wissen ich bin 1 passionierter Leser, ach dieses mit sich Herumtragen eines Buches, auch an Orte von denen man schon vorher weiß, daß sich dort keine Gelegenheit zum Lesen finden wird, usw., erinnert mich an 1 Besuch bei Ordensschwestern die in ihrem Skapulier, vorne, direkt über dem Herzen, 1 Stofftasche eingenäht haben, in der sie 1 für sie wichtigen Text, 1 Gebet, 1 Bitte, die in Erfüllung gehen soll, ständig mit sich herumtragen, also wird diesem Herumtragen eines Textes 1 magische Bedeutung zugeschrieben. Wissen Sie ich war 1 verträumtes fügsames Kind, nicht besonders aufgeweckt, da waren buntschillernde Stubenvögel und dekorative Goldfische auch PARTERRE AKROBATEN, die Wahrheit hat mich überwältigt die Verzückung der Farbe, usw.

sagt die Generalstimme

es riecht heute so nach Goethe

Matisse

tizianrotes Haar, er hatte tizianrotes Haar,

Marguerite war unser Atelierkind, ach Kopf und Fußnahrung, aufschmetternde Töne, während der Arbeit BWV 207 gespielt, so halbblau : Engel die einem in die Hände fallen, so können Begegnungen sein. Also ist es ganz himmelblau, wenn ich die flache Hand auf die Augen drücke daß ich dieses Glück bald nicht begriff, usw.

sagt die Generalstimme

Abermals Camille, Camille übernimmt! ich lausche, rotes Sofa um Mitternacht, Sie haben Mondblüten zwischen meinen Brüsten arrangiert, weiße Kamelien, Orchideen, Marguerite unser wehendes Kind, Atelierkind, nicht wahr, erinnern Sie sich: wehendes Kleid über dem Kanal, in den Gondeln, wehendes Wasser und die Gondel glitt lautlos dahin nur das Winken der Passagiere zu uns herauf ans Fenster wo wir standen, am offenen Fenster war hörbar! ach die sanften Wellenschläge der nächtlichen Kähne, 1 eben sich öffnender Mund aus welchem kein Laut drang, wir winkten schweigend zurück, 1 Augapfel saß schrecklich an einem der langen Ruderstäbe welcher der Gondoliere. Ich kam horizontal und die Tränen wilderten über meine Person, an Fußspitzen die Blumengewichte. "Interieur mit Auberginen" 1911 1912, Tempera, Gouache auf Leinwand, 212 x 246, die großen grünen Kaffeebohnen auf der Leinwand oder duftendes KADAMON, die grünen Birnen, die ockerfarbene Teekanne, der Mimosenbusch zwischen den rosa Schuhen, so kandid kardinalrot vor dem geflochtenen Fußgestell eines Sessels, etwa 30 Personen von Matisse sind auf 1 Tisch ausgebreitet, oder 1 Eckchen Brief hier collagiert, usw., von glühender Seide, Toiletten, Eimer und Aschkästen.. dieses Balgen von Gedanken,Sie tragen heute 1 Stück Stoff oder Muff um den Arm, Wimpel und Wolken, ach Kritzeln und Ästchen, Ihr Schnupftuch, nicht mehr sauber, zusammengeknüllt auf dem Tischtuch, bewegt mich, daneben Tasse und Obstplatte, auf der Anrichte safranfarbene Rose "Stilleben mit Geranien", 1910, Öl auf Leinwand, 94,5 x 116 cm, Geranie eines Vaters. Die Anwärmung das Adagio nämlich, sage ich zu Matisse, Erik Schmedes, Opernsänger der 20er Jahre, lehnt auf meinem Schreibtisch, blickt mich an, daß ich ganz außer mich gerate : ähnelt jener Vorstellung der eigenen Gesichtßüge die ich zuweilen habe, wenn ich mir beim ekstatischen Schreibakt zusehen wollte, oder vor 1 Spiegelwand, usw. .Auf einem Ihrer Gemälde, Morgengemälde, im Auftauchen aus den Träumen, an den Rändern Ihres Gemäldes plötzlich die gekritzelten Notenköpfe einer Kantate, Marginalie ach kritzeln und Ästchen, können Sie mir folgen, M. Matisse, auf einem Ihrer Gemälde, Morgengemälde Beethovens Chorphantasie c moll op.80, laubumwunden, rosenbekränzt, efeuumwachsen, lauter kleine hingekritzelte Notenköpfe, ich lauschte der Musik, ich sah die Partitur am Rand Ihres Bildes, Marginalie in Tönen, nicht wahr, ich suggeriere mir daß Sie rufen : das Ende des Schlafs / zumindest die Augenblicke ehe sich die letzte Brillenschicht gelöst hat / allerdings, das sind die richtigen Philosophen : Muffat und Telemann, Bach, und überhaupt nicht die Klassiker - am Morgen bei stürmischer See da ging durch diese Musik von Muffat 1 tobender Wind hindurch, 1 pfeifendes Jagen und Blasen und PLÜNDERN DER LUFT wie Blasebalg, usw. im Original sandgelb, im Schoß die Vorstudien Ihres Bildes. Die weißen Orchideen bis an die Fingerspitzen, rufe ich, 1 grüner Streifen auf dem Gesicht von Mme. Matisse, der hatte die Gemüter erregt, 1 grüner Streifen der die rechte Gesichtshälfte von der linken abgrenzt, 1 schöner grüner Streifen von Wiese Matte Waldgespinst und in den Fluren das Matrosenpapier, die Wimpel, die Farbsensationen seitlich am rechten Auge, mit vom Auge abstehenden ausstülpenden gemusterten Schildchen. Ich habe den rechten Ärmel des Cardigans übergestreift, der linke Ärmel verloren gegangen, ich sehe Sie auf dem Titelblatt einer Matisse Monographie 1 weiße Taube an Ihrer Brust usw., Sie sitzen vor 1 Kamin, tragen sportliche Kleidung und 1 goldgefaßte runde Brille, Sie waren 1 Zeit lang 1 passionierter Pointillist, ich sehe Mme. Matisse unter Olivenbäumen im Garten, weiß rosa Kopf..



Komposition mit stehendem Akt und schwarzem Farnkraut, indem Sie in den Gärten und sonstigen Unterhaltungen, mit wimpelartigen Vögeln. Bin gelaufen gelaufen, habe SCHWITZER übergestreift, sehe Sie über den Rand der Badewanne gebeugt, Ihr Design über den Rand der Badewanne gebeugt, in ocker und beige mit Palmenhäuptern und herzen während die rasenden Goldfische in der die Außenwelt verzerrenden Glaskugel rotieren, mit Bleistift Reisekohle und Tusche. "Interieur mit ägyptischem Vorhang", 1948, Öl auf Leinwand, 116 x 89 cm, ich meine vor dem Fenster die Enthüllung einer Palme ich presse die Zweige die Blätter an mich ich küsse das Palmenherz, Tisch und Schüssel quittenfarbene Frucht .. ach Mme. Matisse, der SCHWARM auf Ihrem Nasenrücken, 1 x das grün, 1 x das blau, 1 x das schwarz, aber immer der senkrechte Strich der das Gesicht in 2 Hälften teilt,

ruft Matisse

wir begeistern uns für 1 roten Hut, für einen schwarzen, einen weißen oder für bestimmte Harmonien, die uns an Degas Monet Renoir Goya erinnern. auf meine Frage wer da?

antwortet 1 Stimme

JESUS,

an der Tür:

JESUS!

Matisse

ich öffne: karrenweise Grabkränze vor der Tür, sehe 1 Kämmerchen mit Draperien, Vorhängen, Dohlen und Drähten, Stoffbahnen, Schläuchen, Mäanderstern, habe in mir 1 perfekten Nervenkörper (Ingres), spüre in mir das Kurven von Automobilen, das Schaukeln von Eisenbahnwaggons, das Bremsen RADIEREN von Fahrrad Rädern, das defekte Auge des Radiosprechers, etc., Marguerite, unser Atelierkind, in ihrem rosa Regenmantel, unter den nackten Glühbirnen, sitzt mir oft stundenlang Modell.

ruft die Generalstimme

Suche im Augenblick nach meinem Indientischchen, mit der Glorie in den Ästen, denke ich, STEH IM PAPIER, oder die Vorstellung, Sie spielen Schumann so heftig auf Ihrem Steinway und das mit 18 Strapazen. Weil Sie müssen ja alles ins Extrem treiben, nicht wahr. Kontemplativ, der schlaffe Rucksack ist kontemplativ, der schlaffe Rucksack ist Mode, damals der Hund, als ich den Hund roch im Lift, der Hund Lyzeum. Immer wieder so kleine Flauten, Sie kennen das nur zu gut, 1 gegen geschlossene Fenster und Türen Rennen, nicht wahr, irgend Ufergesellschaft, damals in Nizza, als wir am offenen Fenster des Hotelzimmers, was die immer wiederkehrenden Flauten betrifft, verehrter Henri Matisse, gibt es doch auch die himmlischen Orientierungshilfen, die uns locken und leiten, solch Kratzvehikel, die eben selten wohltönend, aber tobend und tosend, und, folgen wir ihnen, sind wir gerettet.. Ach im Apfel Gefunkel, der glorreiche Text, das jubelnde Bild, von unten von unter dem Fenster, wuchern die weißen Lilien hoch, diese Zyklamenstimme am Rande des Mantels, oder: DA IST WAS: DA SO ZUNGEN AM HORIZONT.





Zitate: Hilary Spurling: "Der unbekannte Matisse" (Dumont)