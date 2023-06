Geboren 20. Dezember 1924 in Wien. 1939 entstanden erste literarische Arbeiten.



1942-1945 war Friederike Mayröcker Luftwaffenhelferin, 1946-1969 Englischlehrerin an Wiener Hauptschulen. 1946 erste Veröffentlichungen in der Wiener Avantgarde.



1954 begann ihre Freundschaft mit Ernst Jandl und die Zusammenarbeit mit Jandl, Rühm und anderen Mitgliedern der Wiener Gruppe. 1956 erste Buchveröffentlichung: "Larifari. Ein konfuses Buch".



1967 Beginn der Hörspielarbeit, für die Friederike Mayröcker zusammen mit Ernst Jandl 1968 den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhielt.



1970-71 war die Autorin Gast des DAAD (Berliner Künstlerprogramm) in Berlin. Sie erhielt zahlreich Preise und Außeichnungen: 1975 Österreichischer Würdigungspreis. 1976 Preis der Stadt Wien. 1977 Georg-Trakl-Preis. 1982 Anton-Wildgans-Preis.



1982 Großer Österreichischer Staatspreis. 1982 Roswitha-von-Gandersheim-Preis. 1985 Literaturpreis des Südwestfunks. 1985 Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold.



1987 Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich. 1989 Hauptpreis der Deutschen Industrie,



1993 Friedrich-Hölderlin-Preis. 1994 "manuskripte"-Preis. 1996 Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1996 Else-Lasker-Schüler-Preis. 1997 Meersburger-Droste-Preis.



1997 America Awards Prize. 2001 Ehrendoktorat der Universität Bielefeld, Karl-Sczuka-Preis und Georg-Büchner-Preis. Friederike Mayröcker lebt und arbeitet in Wien.