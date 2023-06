Dody Satya Ekagustdiman ist der älteste Sohn von Tatang Suryana (1934-1997), eines damals führenden Theoretikers der sundanesischen Musik, der zur Generation von Mang Koko und Uking Sukri gehörte. Von 1974 bis 1976 lernte er kecapi bei dem berühmten Mang Koko Alam, später bei seinem Sohn Tatang Benjamin Koswara. Ab 1979 studierte er am Musikkonservatorium SMKI in Bandung und wurde gleich im ersten Jahr Mitglied des Ensembles von Nano S., dem damaligen Leiter von SMKI. 1982 bis 1989 setzte er das Studium an der Kunstakademie ASTI Bandung und STSI Surakarta fort und wurde dort im Anschluss Lehrkraft.



Von 1992 bis 1994 studierte er als DAAD-Stipendiat bei Mathias Spahlinger und Mesias Maiguashca an der Freiburger Musikhochschule. Seit 1994 arbeitet Dody Satya Ekagustdiman als Lehrer an der Kunstakademie STSI in Bandung und als freiberuflicher Komponist. 2003 war er Composer in Residence an der School of Music in Wellington, Neuseeland.