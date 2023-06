Dedy Hernawan wurde 1972 in Bandung geboren, studierte am Konservatorium SMKI in Bandung unter Nano S., bevor er 1992 an das Lehrerausbildungsinstitut IKIP Bandung (heute UPI Bandung) wechselte, um dort Schulmusik zu studieren. Er gehörte wie Ayo Sutarma zu jener Gruppe von Studentinnen und Studenten, die unter deutscher Leitung beim Aufbau eines neuen Ausbildungskonzepts für Musikerziehung beteiligt waren. Nach Abschluss seines Studiums wurde Dedy Hernawan zunächst Musiklehrer an einer Schule in Sumedang, bevor er als leitende Person in das Forschungsprojekt von UPI Bandung / Ford Foundation übernommen wurde.



Dieses seit 1997 laufende Projekt beschäftigt sich mit der Neuentwicklung von Lehrmaterialien bezüglich einheimischer Musiktraditionen, u.a. auf der Basis von neuen Kompositionen. Als Musiker hat sich Dedy Hernawan vor allem auf die Flöte suling und das Streichinstrument rebab bzw. die ähnlich gebaute tarawangsa spezialisiert.



Er kann auf zahlreiche Aufführungen bei nationalen Festivals zurückblicken. Im Januar 2004 waren seine Werke auch erstmals beim Festival transonic in Berlin zu hören. Zu seinen wichtigsten Stü-cken gehören Suling Tunggal (1995), Kotaroraba, Dalitna 44324 für zwei präparierte kacapi (1995), Jentreng Polifon (2002), Lagusaras, Jari-Jari und Kebersamaan (alle 2004). Außerdem schreibt Dedy Hernawan regelmäßig kritische Essays über Musik und Erziehungspolitik in verschiedenen indonesischen Tageszeitungen.