Ayo Sutarma wurde 1969 geboren. Er stammt aus der Schule des sundanesischen Komponisten und Gamelanlehrers Nano S., hat am Konservatorium SMKI in Bandung/Westjava studiert und seinen Abschluss in den traditionellen sundanesischen Musikformen gemacht. Danach besuchte er von 1992 bis 1996 das Lehrerausbildungsinstitut IKIP-Bandung (heute UPI Bandung), um Schulmusik zu studieren.



Er gehörte zu einer Gruppe von Studierenden, die im Rahmen eines erziehungspolitischen Umstrukturierungsprozesses neue Wege der Vermittlung einheimischer Musik erarbeiteten und ausprobierten. Aus dem Projekt unter der Leitung von Dieter Mack, das u.a. auf der Erstellung neuer Kompositionen basierte, entwickelte Ayo Sutarma eine eigenständige künstlerisch-pädagogische Konzeption, die er bis heute erfolgreich an zahlreichen Schulen umgesetzt hat.



Als Komponist trat Ayo Sutarma bereits mehrmals bei indonesischen Festivals in Erscheinung. In Europa konnte er 1996 in Utrecht und im Frühjahr 2004 während des Festivals transonic in Berlin seine Arbeiten präsentieren. Als Interpret hat er sich auf das oboenartige Doppelrohrblattinstrument tarompet, beziehungsweise die religiösen Gesangsstile mengaji und adzan, spezialisiert.