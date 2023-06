Bericht über "Die Seele muss vom Reittier steigen"

Klaus Huber

Die politische Brisanz des Abends wird überdeutlich, wenn Klaus Huber für das Abschlussstück des Konzerts einen Text des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwisch vertont. Absichtsvoll verwendet er dabei in großen Teilen das arabische Original, die Sprache des palästininsischen Volkes. "Die Seele muss vom Reittier steigen" ist der Titel des Gedichts, das Mahmoud Darwisch im Januar 2002 im besetzten Ramallah schrieb, das Klaus Huber in einer französischen Version im April des Jahres in "Le Monde Diplomatique" las und von ihm ins Deutsche übertragen wurde.

In den zwölf Jahren seiner Beschäftigung mit arabischer Musik und besonders ihrer klassischen Musiktheorie begleitete Klaus Huber die Auseinandersetzung mit dem Sufismus seinen Weg. - Dabei stieß er auf eine Ode des epochalen Universalgelehrten Ibn Sinß-Avicenna, in welcher er Weg und Schicksal der menschlichen Seele in mystischen Bildern zeichnet und philosophisch erörtert. Avicenna, der frühe Aufklärer um die erste Jahrtausendwende, fand keinen Widerspruch darin, sufistische Ganzheitserfahrung der Schöpfung in einer Ode zu besingen, die den existenziellen Weg der menschlichen Seele beschreibt. Diese Ode hat Klaus Huber fortan nicht mehr losgelassen. Sie führte ihn vom ursprünglichen Konzept eines Cello-Konzertes bis hin zum hier in Donaueschingen uraufgeführten Werk. Huber dazu im Programmhefttext:

"Hatte ich, immer in der Nähe von Avicennas Ode, bereits die Solistenbesetzung erweitert, so unterbrach mich jetzt die Gegenwart. Ich las im April dieses Jahres ein bisher unveröffentlichtes Gedicht des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwisch, das dieser im Januar 2002 im belagerten Ramallah niedergeschrieben hat.



Seine Dichtung hat mich so tief berührt, dass sie mich von Avicennas Ode, die der konzeptuelle Hintergrund meiner Komposition geblieben ist, wegführte in die Gegenwart.



Für mich aber ebenso verblüffend wie bestätigend, wenn Darwisch - ob bewusst oder unbewusst - in einer zentralen Strophe seines Gedichts ("Die Seele muss vom Reittier steigen und gehen auf ihren Seidenfüßen") unüberhörbar Avicennas mystische Tiefe erreicht, tausend Jahre später.



Auf Gegenwart reagierend, wie ich es nicht anders kann, hoffe ich mit meinem Werk einen bescheidenen Beitrag zu leisten gegen die fortschreitende Verdinglichung des Menschen (samt seiner Seele...), zur Rettung des Menschlichen in einer Zeit, die sich anderen Zielen verschrieben hat. - Und das im vollen Bewusstsein einer extrem brutalisierten Gegenwart, nicht nur in Palästina."

"Die Seele muss vom Reittier steigen", Kammerkonzert für Violoncello-solo, Baryton-Solo, Kontratenor und 37 Instrumentalisten unter der Verwendung von Strophen aus einem noch unveröffentlichten Gedicht von Mahmoud Darwisch - wurde als letztes Werk im Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage 2002 aufgeführt. Unter der Leitung von Sylvain Cambreling spielte das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg; die Solisten waren: Kai Wessel, Kontratenor, Max Engel, Baryton und Walter Grimmer Violoncello. Das Werk wurde mit großem Beifall aufgenommen.