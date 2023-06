Bericht über "ER.eine She (aus: 5ÜNF/ Haare-Opfer)"

Ein Foto von der Christuskirche in Donaueschingen hat sich Helmut Oehring besorgt und dann seine Komposition "Er.eine She" speziell für diesen Ort geschrieben. Der Ort spielt für Oehring generell eine große Rolle. Wenn er für eine Schule oder einen Konzertsaal komponiert hätte, sagt er, wäre das Stück ganz anders geworden.

Eine Kirche ist für Oehring besetzt mit Extremtaten - selbst ausführend oder an sich erleidend. Extremtaten, die auch an Erfurt oder die Amokläufe in den USA erinnern. Bei Extremtaten hängen laut Kriminalistik Tat und Motiv nicht ursächlich zusammen. Daraus folgt, dass prinzipiell jeder im Stande ist, alles zu tun, also auch eine Extremtat - sofern der richtige Moment mit den passenden Umständen gekommen ist. Diese Grundgedanken um Tat und Motiv greift Oehring in seiner Komposition auf. Er thematisiert vor allem Sex, Erotik und Täter, die immer zugleich auch Opfer sind.

Die drei gehörlosen Solisten singen und sprechen nicht, sondern gebärden ihren Text ausschließlich mit dem Körper. Sie spielen die Rolle eines Menschen und zeigen in Gebärdensprache, was eigentlich unmöglich ist, dieser Mensch - wie wir alle - aber auszuführen im Stande ist. Die für Oehring intensive, erotische Gebärdensprache wird zu Gebärdenpoesie, die immer an Körper, Inhalt, Form, Ausdruck und zuletzt auch an Bedeutung verknüpft ist.

"Er.eine She" ist Teil eines Zyklus, von dem bereits zwei Stücke entstanden sind. Im gesamten Zyklus thematisiert Oehring Hingabe und Opfer im Sinne von Liebe - man kann sich dabei selbst verlieren und/oder sehr viel zurück bekommen.

Zum ersten Mal hat Helmut Oehring den Titel seines Werks durchgestrichen. Damit symbolisiert er das Entstehen und Vergehen von Sprache: Sobald sie geschrieben oder gesprochen oder gesungen ist, ist sie für Oehring immer sofort auch schon vergangen.