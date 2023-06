Amanda Stewart wurde 1959 in England geboren, ist aber australische Staatsbürgerin. Seit den späten siebziger Jahren schuf sie eine Vielzahl von poetischen Texten, Performances, Rundfunk-, Film- und Multimedia-Arbeiten in Australien, Japan, den USA und Europa. Zwischen 1983 und 1993 arbeitete sie für die Australian Broadcasting Corporation. 1990 war sie Co-Autorin und Regisseurin des preisgekrönten Films Eclipse of the Man-Made Sun. 1989 gründete Stewart das australische Text-Klang-Ensemble Machine For Making Sense, mit dem sie bis heute arbeitet.



1995 war sie Mitbegründerin des Trios Allos (Amsterdam/Sydney). Zwischen 1995 und 2001 führten zwölf Performance-Tourneen die freischaffende Autorin und Interpretin durch Europa. 1997 wurde ihre in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Colin Bright entstandene Oper The Sinking of the Rainbow Warrior beim Musikfestival in Sydney aufgeführt. Mündliche, grafische und elektronische Formen der Aufzeichnung fließen in Amanda Stewarts poetische und vokale Werke ein, deren CD und Buch I/T 1999 den Anne Elder Poetry Prize in Australien gewann.