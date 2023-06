Donaueschinger Musiktage 1974: Dieter Schnebel SWR Elly Golz

wurde 1930 im badischen Lahr geboren. In Freiburg und Tübingen studierte er zwischen 1949 und 1955 Musik, Musikwissenschaft, Theologie und Philosophie. Anschließend arbeitete er als Pfarrer und Religionslehrer in Kaiserslautern, Frankfurt a.M. und München, außerdem als Komponist und Musiktheoretiker. 1972 gründete er die Arbeitsgemeinschaft Neue Musik in München, von 1976 bis 1995 war Schnebel Professor für Experimentelle Musik und Musikwissenschaft an der Hochschule der Künste in Berlin. Heute lebt der Komponist in Berlin und München.