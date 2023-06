wurde 1956 in Frankfurt/M. geboren. Von 1976-1980 studierte er an der Musikhochschule Bremen bei Luciano Ortis Komposition sowie Gitarre, Laute und Klavier, parallel dazu Germanistik und Schulmusik an der Bremer Universität. Zwischen 1981 und 1989 folgten weitere Kompositionsstudien bei Hans-Werner Henze in Köln sowie bei Klaus Huber an der Freiburger Musikhochschule, an der er auch die Fächer Dirigieren (Francis Travis) und Elektronische Musik (Messias Maiguashca) belegte. Zur selben Zeit studierte er an der Freiburger Universität Musikwissenschaft und Philosophie. Von 1990 bis 1998 unterrichtete Detlef Heusinger im Lehrauftrag an der Bremer Musikhochschule. Seit 2006 ist er künstlerischer Leiter des EXPERIMENTALSTUDIOs des SWR. Heusinger lebt in Freiburg.