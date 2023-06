Jörg Mainka

wurde 1962 in Salzgitter-Bad geboren. An der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe studierte er Orgel bei Hans-Joachim Haarbeck, Musiktheorie und Komposition bei Eugen-Werner Velte und Mathias Spahlinger. Ab 1989 lehrte er ebenda und an der Universität Karlsruhe. Zum Wintersemester 1999/2000 wurde er als Professor für Musiktheorie und Analyse zeitgenössischer Musik an die Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin berufen. Mainka gewann 1988 einen Preis beim Forum junger Komponisten des WDR und war 1995/96 Stipendiat der Akademie Schloß Solitude in Stuttgart. Er war Gründungsmitglied der Neuen Komponisten Gesellschaft Karlsruhe und ist seit 1995 freier Mitarbeiter von DeutschlandRadio Berlin.