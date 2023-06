Alwynne Pritchard wurde 1968 in Glasgow geboren. Sie studierte an der Guildhall School of Music bei Robert Saxton Komposition, später bei Justin Connolly und Michael Finnissy an der Royal Academy of Music, an der sie zahlreiche Preise erhielt. Im Sommer 2000 hielt sie sich mit einem Visions of Norway Stipendium am Kulturhuset in Bergen auf.



Seit zehn Jahren werden ihre Kompositionen von führenden britischen Musikern, darunter das BBC Orchester, Apartment House und Nicolas Hodges, in Großbritannien, Irland, den USA, Italien, Deutschland und Skandinavien aufgeführt. 2003 erhielt Alwynne Pritchard durch die University of Bristol ein PhD im Fach Komposition. Zur Zeit lehrt sie Komposition am Trinity College of Music in London.