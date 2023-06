Toshio Hosokawa wurde 1955 in Hiroshima geboren. Er studierte zwischen 1976 und 1986 in Deutschland Komposition, zunächst bei Isang Yun in Berlin, dann bei Klaus Huber in Freiburg. Hosokawa erhielt zahlreiche Preise, darunter den ersten Preis beim Kompositionswettbewerb anläßlich der Feier zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Philharmoniker, den Osaka-Preis des NHK Symphony Orchestra und den Kyoto-Musik- Preis. Seit 1989 ist er künstlerischer Leiter des Akiyoshidai International Contemporary Music Seminar & Festival. Hosokawa lebt seit 1994 wieder in Hiroshima.

Werke (Auswahl)

Hiroshima Requiem für Solisten, gemischten Chor, Kinderchor, Sprecher, Tonband und Orchester (1989/92); Landscape I für Streichquartett (1992); Vertical Time Study I für Klarinette, Violoncello und Klavier (1992); Landscape III für Violine und Orchester (1993); Tenebrae für Kinderchor (1993); Sen I-IV für Soloinstrumente (1984-93); Interim für Harfe und Kammerensemble (1992/94); In die Tiefe der Zeit für Violoncello, Akkordeon und Streicher (1994); Super Flumina Babylonis für Sopran, Alt, Kammerorchester und Streicher ad libitum (1994/95); New Seeds of Contemplation für Gagaku-Musiker und buddhistische Priester (1995); Gartenlieder I für Kammerorchester mit Streichern (1995); Medea Fragments für Kammerorchester (1996); Utsurohi-Nagi für Shô und Ensemble (1996); Ferne Landschaft II und III für Orchester (1996); Slow Dance für 6 Spieler (1996); Windscape für 2 Schlagzeuger (1996); Singing Trees für Kinderchor (1996/97); Voyage I für Violine und Ensemble (1996/97).