Silent Flowers

Toshio Hosokawa

Dieses Stück habe ich von April bis August 1998 als Auftragswerk für die Donaueschinger Musiktage komponiert. Es ist dem Arditti-Quartett gewidmet. Zwei traditionelle japanische Künste gaben mir Anregung zu dem Titel Schweigende Blumen: eine war die Assoziation aus der japanischen Blumenkunst Ikebana (wörtlich: "lebende Blumen"). Zum Ikebana werden natürlich wachsende Blumen geschnitten und im Haus in einem freien Raum aufgestellt. Nicht lange bewahren solche Blumen ihre schöne Blüte. Durch, daß sie abgeschnitten sind, wartet bereits ihr Tod im Hintergrund, und sie gehen deswegen im Verlauf der Zeit zugrunde. Solche Blumen können nicht ewig schön blühen. Wenn man in der westlichen Kunst gegen die vergehende Zeit eine unvergängliche Schönheit gewinnt, so betonen die Blumen des Ikebana eine Schönheit, die in engem Zusammenhang mit der Zeit erstirbt, den Reiz der Vergänglichkeit des Lebens, die Zartheit, die Schönheit, die aus dem Nichts heraus erblüht und in das Nichts zurückkehrt.

Bei mir ist auch der Klang etwas, das aus dem Schweigen ins Leben gerufen wird und in das Schweigen zurückgeht. Ich überlege, ob sich nicht innerhalb der Musik die Schönheit eines Klanges in seinem momentanen erstehen ausdrücken lässt, und weiter, ob sich nicht die jeden Augenblick wieder erlöschende Schönheit zusammen mit der Zeit in Musik ausdrücken lässt, jedoch nicht in der Kunst einer Musik, deren Aufbau gegen die Zeit gerichtet ist. Den Anstoß zu dieser Denkweise erhielt ich durch einen Aufsatz zu kebana von NISHITANI Keiji, einem von mir hochgeschätzten japanischen Philosophen.

Die andere Anregung stammt aus dem Kadensho ("Schrift zur Überlieferung der Blüte") von Zeami, dem Begründer des japanischen Nô-Spiels. Im Nô sagt man vom hervorragendsten Ausdruck eines Schauspielers: "Er besitzt Blüte". Gemäß der verschiedenen Reifestufen eines Schauspielers ändert Zeami den Namen der Blüte. In der Nô-Musik schreiten Stimmung und Energie vertikal von Augenblick zu Augenblick fort, gleichsam um die Risse in der Zeit zu zeigen. Auch hierbei ist das Schweigen ein wichtiger musikalischer Faktor, und die Klänge existieren wie Blumen, die auf dem Schweigen blühen. Es sind Blumen, die auf leerem Raum erblühen. Die hervorragende Aufführung eines Nô-Spielers erscheint wie ein Blume, die mitten in der Dunkelheit ihre Blüte entfaltet.

Mein drittes Streichquartett komponierte ich in dieser Weise, ausgehend von der Zeit und Klangvorstellung in den japanischen Künsten. Das Stück ist nicht nur von der traditionellen Musik Japans beeinflusst, sondern steht auch unter starkem Einfluss von Anton Weberns Bagatellen und Luigi Nonos Streichquartett. Ich möchte nicht den Teil der Zweige und Blätter der unterschiedlichen Musik betonen, die aus diesen beiden Kultursphären von Ost und West erwachsen ist, sondern eher das Gemeinsame im Teil der Wurzeln finden, aus denen beide hervorgegangen sind. Klänge von Webern und Nono höre ich wie Blumen, die auf einem Boden blühen, der bei mir Schweigen heißt.

Meine Musik ist Schriftkunst (Kalligraphie), gemalt auf den freien Rand von Zeit und Raum. Jeder einzelne Ton besitzt eine Form wie ein Linie oder ein Punkt, die mit dem Pinsel gezogen werden. Diese Linien werden auf ein Leinwand des Schweigens gemalt. Deren Rand, der Teil des Schweigens, wird genauso wichtig genommen wie die hörbaren Klänge. Bei diesem Werk verwende ich als Methode zum musikalischen Aufbau das (ästhetische) Prinzip des Jo- Ha-Kyû, das in der Musik des Nô-Theaters angewandt wird. (Bei diesem musiktheoretischen und später allgemein kunsttheoretischen Begriff handelt er sich formal und inhaltlich um einen 3-stufigen Aufbau mit allmählicher Steigerung, bestehend aus 1. Jo: ruhiger und gemächlicher "Anfang", 2. Ha: "Druchbruch" mit schnellerem Tempo, 3. Kyû: "eilender", mitreißender schwungvoller Abschluss).