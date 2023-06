wurde 1945 in Cheongju, Südkorea, geboren. Von 1965 bis 1971 studierte sie an der Seoul National University. 1974 kam sie mit einem Stipendium des DAAD nach Deutschland. An der Musikhochschule Freiburg/Brsg. studierte sie bei Klaus Huber (Komposition), Brian Ferneyhough (Analyse), Peter Förtig (Musiktheorie) und Edith Picht-Axenfeld (Klavier) und schloss ihr Studium 1979 ab. 1980/81 war sie Stipendiatin der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks und 1985 Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Nach Gastprofessuren an den Musikhochschulen Graz (1991) und Karlsruhe (1992/93) wurde Younghi Pagh-Paan 1994 zur Professorin für Komposition an die Hochschule für Künste Bremen berufen. Sie gründete dort das Atelier Neue Musik, das sie seither auch leitet. International bekannt wurde sie mit der Aufführung ihres Orchesterwerkes Sori bei den Donaueschinger Musiktagen 1980; auch 1987 und 1998 wurden Werke von ihr dort gespielt. Sie erhielt mehrere internationale Auszeichnungen, darunter den Lifetime Achievement Award der Seoul National University (2006) und den Order of Civil Merit der Republik Korea (2007).