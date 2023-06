Akustische Spielformen

Barry Bermange

TOPOPHONIA



Komposition Nr. 19 (1998)

Dauer: 47’40 Mono

Realisation: Barry Bermange

Produktion: Südwestrundfunk 1998

Dramaturgie: Hans Burkhard Schlichting

Ursendung: 4.3.1999

Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:

„In ‘Topophonia’ entwickelt Barry Bermange sein ästhetisches Prinzip der ‘Klangfenster’ weiter. Im Kontrast zu Stillephasen, die in diesem Medium an die Grenzen der Geduld reichen, thematisiert er Terror und Bedrängnis durch Geräusche. Das dem Fernsehen entnommene Tonmaterial wird in streng strukturierten Sequenzen präsentiert. Das Stück entdeckt in seinem ursprünglichen Kontext kaum beachtetes Klangmaterial unseres Alltags und komponiert es zu einer durch die Stille zerrissenen Ästhetik der Geräuschbedrohung. Den Förderpreis erhalten Thomas Gerwins „Rollenspiel (r²)" und Philip Jecks „Vinyl Coda II" - zwei unterschiedliche Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung radiophoner Kunst."



Sendung:

Donnerstag, 28. Oktober 1999, 21.00 Uhr in SWR2



Sendung Förderpreis:

Donnerstag, 2. Dezember 1999, 21.00 Uhr in SWR2