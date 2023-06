wurde in Madison, Wisconsin, geboren und war eine vielbeachtete Pianistin und Bassklarinettistin, bevor sie im Alter von dreizehn Jahren mit dem Komponieren begann. Die promovierte Komponistin der SUNY Buffalo komponierte sowohl instrumentale als auch elektronische Musik. Bunita Marcus’ Musik wurde für ihre Schönheit und Sensibilität bewundert. Alan Rich, ein Kritiker aus Los Angeles, schrieb über ihr Stück Adam and Eve, „dass es ein beredter Fall für die Beständigkeit reiner Schönheit im zeitgenössischen Komponieren“ sei. Heute gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in Kursen in Brooklyn, New York, weiter.

Born in Madison, Wisconsin, Bunita Marcus was a wellrespected pianist and bass clarinetist when she began composing at the age of thirteen. She holds a PhD in Music Composition from SUNY Buffalo and has worked in both instrumental and electronic mediums. Bunita Marcus’ music has been consistently praised for its beauty and rare sensitivity. Los Angeles critic Alan Rich says her work Adam and Eve “states an eloquent case for the persistence of pure beauty in contemporary composition.” Today she passes on her knowledge and experience through a composition apprenticeship program in Brooklyn, New York.