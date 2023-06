Die Musik von Dror Feiler: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit

Dror Feiler und der Flaschenberg SWR SWR - Armin Köhler

Ce qui vient au monde pour ne rien trouble ne mérite ni égards ni patience.

Was zur Welt kommt, um nichts in Aufruhr zu bringen,

verdient weder Rücksicht noch Geduld.



René Char, À la santé du serpent, VII.

Laut, bruitistisch und energetisch wirkt die Musik von Dror Feiler. Sein künstlerisches Ziel entspricht seinem eigenen Bedürfnis nach vollem körperlichen Einsatz als Musiker und der Sehnsucht nach der un-mittelbaren, unbedingten Wirkung seiner Musik. "Ich kann mir nicht vorstellen", sagt er, "nur Komponist zu sein. Aber ich könnte nur Musiker sein, denn ich brauche den Kontakt mit den Leuten und den Kontakt zur Musik mit meinem eigenen Körper."

Darüber hinaus gibt es einige Konstanten, die seiner Herkunft, seiner Biografie und seiner Erfahrung entstammen und die Faktur seiner Musik mitprägen. Da ist zunächst sein "asiatisches" Natur- und Kunstverständnis. Die Sonne in Schweden brauche Stunden oder auch Monate für ihren Untergang. In Israel falle sie quasi ins Wasser. Ebenso schnelle Wechsel fänden in seiner Musik statt. Ein anderes Mal sieht er den Grund dafür in seinem persönlichen Temperament. Es kann aber auch an seinem Geburtsland liegen: Es sei in einer chaotischen Situation, man könne keine Linie oder Entwicklung sehen. "Was könnte ich, als gebürtiger Israeli, als Asiat mit dem europäischen Begriff des Satzes anfangen, mit dem der Klimax, des Motivs, der Durchführung? Instinktiv wollte ich Musik schreiben und spielen, die frei ist von europäischen Bürden."

Dror Feiler wurde 1951 in Tel Aviv geboren und bekam als Kind Klavier-, Geigen- und Flötenunterricht, den er aber mit vierzehn oder fünfzehn Jahren aufgab. Dann begann er ein Landwirtschaftstudium, das er 1969 abschloss. Der Militärdienst machte ihn als Fallschirmspringer zum Teilnehmer am arabisch-israelischen Krieg von 1969-1972; er verweigerte den Einsatz in den besetzten Gebieten und kam in Ein-zelhaft. Kurz nach seiner Freilassung ging er nach Europa, reiste umher und ließ sich, um aus der "über-dramatischen und überpolitisierten Situation" Israels herauszukommen, 1973 in Schweden nieder. Hier fand er den inneren Frieden und die Zeit, über künstlerische Probleme nachzudenken. Zunächst aber ver-richtete er Arbeiten, die Ausländer gewöhnlich in Europa bekommen. Er spülte Geschirr, lackierte Autos, arbeitete als Gärtner, und mit seiner landwirtschaftlichen Ausbildung konnte er bei Bauern arbeiten. Er lernte Schwedisch, und weil die Kommunikation über das Englische dürftig war, entschied er sich, Musi-ker zu werden, kaufte sich eine Klarinette und ein Saxophon. Er übte, improvisierte und studierte neue Musik und ihre Interpretation am Fylkingen Institut für Neue Musik. In den Jahren 1977/78 studierte er an der Universität Stockholm Musikwissenschaft und von 1978 bis 1983 Komposition an der Staatlichen Musikakademie bei Gunnar Bucht, Sven-David Sandström und Brian Ferneyhough.

Er kündigt sich gern als augenblutender, extremer Komponist von intifadischen und eruptiven Lungenschleudern und als Musikmüll produzierender Saxophonschreier und Computerterrorist an. In Schweden, wo man auch in ästhetischer Hinsicht ein sicheres Umfeld bevorzugt, gilt Dror Feilers Musik geradezu als unschwedisch. Und wenn er sagt: "Ein Immigrant zu sein, bedeutet für mich dasselbe, was Geräusche im Kontext von Musik bedeuten." – dann ist das nur eine sinnfällige Facette im Kosmos seiner künstlerischen Selbstbeschreibung, die der Relevanz einer anderen kaum gewachsen ist: "Ich glaube, meine Musik ist anders – nicht nur, weil ich in Asien oder in einer anderen Nation geboren bin, sondern weil ich eine andere Lebenserfahrung habe – natürlich, weil ich im Krieg war, Leute neben mir habe sterben sehen, aufgewachsen bin in einem Staat, der das Resultat des Zweiten Weltkrieges ist. Und natürlich macht das mich und meine Musik anders. Und das fordert von mir eine starke, expressive Weise zu denken und Mu-sik zu schreiben. Die Leute glauben, dass meine Musik möglicherweise eine Provokation ist. Aber das ist sie nicht. Ich mag sie! Es ist eine Schönheit in diesen starken Klängen und in dieser brutalen Art des Ausdrucks."

Dror Feilers Musik ist mit Blöcken, Schnitten und Wechseln organisiert. Entwicklung findet darin nicht statt, keine Referenzen, Beweisführungen, Abbildungen, Schilderungen, welcher Art auch immer. Wir haben es mit in sich bewegten patterns zu tun, weswegen er gern kurzschlüssig zu den Minimalisten geschlagen wird. Dem widersprechen allerdings alle formalen Merkmale seiner Kompositionen; Regelhaftes wird nicht verwendet. Denn tatsächlich ist er ein Maximalist, weil er stets das Maximum anstrebt. Extrem kraftvoll will er seine Musik, extrem schön oder extrem schweigend. Es ist gestaltete Energie, die die Hörer treffen soll, und zwar unmittelbar. Dabei gilt es, ein kulturelles Hindernis zu überwinden. Die Hörer möchten häufig eine Bedeutung dessen hören, was da klingt: biografische Erzählungen, persönliche Bekenntnisse, Gefühle, Landschaften, das, was sie für gute Musik halten oder gar für avantgardistisch. Die Distanz, die Friedrich Nietzsche mit dem apollinisch kontrollierten Dionysischen zwischen die Bühne und das Publikum gelegt hat, verhindert das pure Musikerleben. Die dynamische Aufhebung dieser Distanz verweise, so argumentiert Dror Feiler, auf den archaischen Sinn der Klangkunst: "Ich bin der Meinung, dass die Musik von Anfang an nur rituell war. Und wenn wir in die Gegenwart sehen, welche Musik sehr erfolgreich ist, dann ist das die Pop- und Rockmusik. Wenn Sie zu einem Konzert in ein großes Fußballstadion gehen und Sie hören zusammen mit fünfzigtausend Leuten die Rolling Stones, dann ist das nicht sehr viel Musik, sondern ein sehr großes Ritual, ein Ritual der Jugend, ein Ritual für vieles. Und in der Neuen Musik ist dieses rituelle Moment fast ganz verschwunden. Ich glaube, dass man durch starken Ausdruck und durch sehr limitierten Ausdruck ohne Entwicklung hindurch zu einer Art Hör-Trance geraten kann, dass man in eine andere Art des Hörens überführt wird. Das ist die alte Bedeutung dessen, was man Trance nennt oder Katharsis."

Seit Ende der siebziger Jahre schrieb er mehr als sechzig Kompositionen für verschiedene Kombinationen von Instrumenten, von Orchestermusik bis zu Solostücken, von elektro-akustischer Musik bis zu Ballettmusik. Die Gewalt der komponierten Architektur konnte man 1985 in seinem Stück "Matches" für zwei Schlagzeuger, zwei Gitarristen und einen Saxophonisten erfahren, einer vierzigminütigen, nachhaltigen Dauerattacke auf die Empfindsamkeit der Konzertbesucher. "Only one wing" (1987) für Kammerensemble ließ mit Ketten auf den Klaviersaiten keinen Zweifel an der ästhetischen Absicht des Komponisten. "Beat the White with the red wedge" (1981-1986) für großes Orchester, das (nach den Proportionen der gleichnamigen Grafik von El Lissitzky aus dem Jahre 1919 gestaltet) erst zehn Jahre später in Frankfurt a.M. uraufgeführt wurde, hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. Und obwohl alle Kompositionen Feilers frei von thematischer Agitation sind, tragen viele von ihnen Titel, die auf sein politisches Engagement verweisen: "Shrapnel, Schlafbrand, Let the Millionaires go Naked, Intifada". – Dror Feiler wuchs in einem politisch bewussten Umfeld auf. Beide Eltern waren Zionisten, die schon vor dem Krieg in das Mandatsgebiet Palästina eingewandert waren und in einem Kibbuz lebten. Nach der Staatsgründung traten sie immer für eine Koexistenz Israels mit den arabischen Nachbarn ein. Der Vater war einer der Führer der kommunistischen Partei Israels, der nach Konflikten mit Moskau aus der Partei austrat. Er traf sich Mitte der Achtziger mit Palästinensern und wurde deswegen inhaftiert. Die Mutter, die als erste Frau in Palästina Medizin studiert hat, ist bis heute sozial-politisch aktiv. Gemeinsam mit palästinensischen Frauen engagiert sie sich zum Beispiel gegen die Sperrmauer. Dror Feiler, heute Vorsitzender der europäischen Organisation "Europäische Juden für einen gerechten Frieden", setzt sich für ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern ein.

Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit

Dror Feiler, der sich stets als "Jude und Kommunist" bezeichnet, hat sich der künstlerischen Aufgabe unterzogen, peinliche Fragen an unser kulturelles Selbstverständnis zu stellen. Was wir erledigt zu haben glaubten, ruft er – politisch unkorrekt – wieder auf. Das sehr aktuelle Problem, Wahrheit zu verbreiten, hat er aus einer bei Brecht gefundenen Schrift hergeleitet. Seine Schwierigkeiten schrieb Bertolt Brecht vermutlich Mitte der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts nieder, als seine Schriften öffentlich verbrannt worden waren und er selbst im Exil lebte. "Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit", das sind schon zwei mehr, als Brecht zuerst sich vornahm. Und heute haben wir so viele, dass er einige der ersten schon wieder gestrichen hätte. Den Mut zu haben, die Wahrheit zu schreiben; die Klugheit, sie zu erkennen; die Kunst, sie handhabbar zu machen; das Urteil, jene auszuwählen, die sie wirksam machen, und die List, sie zu verbreiten – davon ist die Erkennbarkeit der Wahrheit durch alle statistischen Manipulationen, Ideologien, Betriebsblindheiten, "Haltet-den-Dieb"- und Eigeninteressen hindurch zur großen Herausforderung geworden, der eine weitere, damit korrespondierende Schwierigkeit erwachsen ist – die des schwindenden Interesses an der Wahrheit. Und wenn unser Erdteil wegen der Eigentumsverhältnisse in Barbarei versinken wird (so Brechts große Wahrheit), dann inzwischen der Globus mit ihm.

Dror Feiler, der sehr wohl um solche Differenzen weiß, hat die Essenz der Brechtschen Strategien zu seinem Thema gemacht, unter denen er eine Differenzierungsmethode als modus operandi ansiedelt: das Filtern, Aussondern, Absondern. Er stellt sich und uns die Frage, was wir als gut und brauchbar und was wir als Müll betrachten; welche Menschen, die von weither kommen, um zu überleben, ins Meer zurück-geschickt werden; welche Klänge wir als Musik akzeptieren und welche wir als Lärm ablehnen; welchen Menschen wir das Lebensrecht absprechen, weil sie von kriegführenden Staaten zu Terroristen erklärt wurden; welche Musik wir als Teil unserer Kultur identifizieren und welche nicht. In fünf Projekten, die über viele Jahre intensiver Beschäftigung mit diesem Themenkomplex relativ unabhängig voneinander herangewachsen waren, nimmt der Vorgang des Filterns Gestalt an.

Cantos de la columna vertébral

Das erste, "Cantos de la columna vertébral", lässt sich auf ein Eröffnungskonzert in Donaueschingen zurückführen. 1997 wurde dort Feilers Orchesterstück Ember uraufgeführt, das er Che Guevara gewidmet hatte. Im Mausoleum Che Guevaras der kubanischen Stadt Santa Clara fanden schließlich Angehörige der "Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens", kurz: FARC, das Stück und setzten sich mit dem Komponisten in Verbindung, um ihn um einen kulturellen Beitrag für die Kämpfer im Dschungel zu bitten.

Dror Feiler, der gerade mit Theaterarbeit befasst war, realisierte für sie ein Schauspiel nach einem Text von August Strindberg, das anschließend von ihnen diskutiert wurde. Dabei lernte Feiler die Geschichte und die Lebensumstände der Guerilleros kennen, die seit über vierzig Jahren im Dschungel leben. Dort werden die Analphabeten im Lesen und Schreiben unterrichtet – und im Singen. Das führte zu der Idee, singende Guerilleros zu filmen, und zwar, um einen falschen Exotismus zu vermeiden, nicht von Angesicht.

"Cantos de la columna vertébral" (Gesänge der Wirbelsäule, weil man die drei Frauen und drei Männer in Rückenansicht singen hört), das sind vor allem schüchtern vorgetragene, katholische Volkslieder, die tendenziell dem revolutionären, durchaus verwandten Vokabular angeglichen sind. "Wie die Maria der Hebräer gibst du das Leben, gebierst du Knaben für die Guerilla, so wie die Jungfrau Maria Jesus", heißt es da. Vom Paradies wird gesungen und vom beschützenden Serafim. Einer singt von der erwarteten Auferstehung eines verstorbenen FARC-Führers. Zitiert wird auch Fidel Castro, der "für die Freiheit kämpfte wie Jesus Christus". Ein anderer vergisst den Text seines Liedes, nachdem er "Ich bin die Armee des Volkes" gesungen hatte. Ein dritter singt von Meerjungfrauen, hat aber das Meer noch nie gesehen. Von Herz hört man singen und von Liebe.

Nachts richtete Dror Feiler seine Videokamera in den klangtosenden Urwald. Damit, kommentiert von den Improvisationen des Saxophonisten Feiler, beginnen die "Cantos de la columna vertébral". Vom anderen Gesicht der menschlichen Natur spricht Feiler, wenn er die berührenden Aufnahmen im Camp des am 1. März 2008 getöteten Kommandanten Raúl Reyes kommentiert. Alle singenden Guerilleros sind bei diesem Angriff am selben Tag in Ecuador ums Leben gekommen.

Ondinnonk

"Ondinnonk", das ist ein Wort aus der südlichen irokesischen Sprache Cherokee. Und es bedeutet soviel wie Müll. "Ondinnonk – (the language of the unfulfilled wishes)" aber ist eine Videoinstallation in zwei Teilen, die Dror Feiler in den letzten fünf Jahren erarbeitet hat. Die erste besteht aus einer 16fach unterteilten Projektionsfläche. In jedem Segment ist ein anderer Straßenmusiker zu sehen, der in einer der Städte rund um den Erdball mit reduzierten Fertigkeiten, oft auf beschädigten oder selbstgebauten Instrumenten, versucht, Geld zu verdienen. Manchmal ist es nur ein einziger Ton oder ein perkussives Geräusch, womit die Überlebenskünstler Handel treiben. Denn sie betteln nicht und sie haben nichts zu verlieren, außer ihr Instrument.

Nach einem strengen Kompositionsprinzip hat Feiler diese Einzelstimmen visuell und musikalisch zu Ensembles gefügt, lässt immer wieder Soli hervortreten, aber bewahrt den Gesamteindruck einer Weltgemeinschaft ausgestoßener Musiker mit ihrer Abfallmusik. "Die Sprache der unerfüllten Wünsche", die da zu vernehmen ist, steht für die Vergangenheit, wie sie Feiler in der IX. geschichtsphilosophischen These Walter Benjamins beschrieben sieht: Der Engel der Geschichte hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Was er sieht, ist eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Und wie auf dem Bild Triumph des Todes, das Felix Nussbaum im Frühjahr 1944 fertig stellte, findet das Konzert auf der Müllhalde einer vergangenen Kultur statt.

Die zweite Videoinstallation verteilt die Straßenmusiker über die drei Tage hinweg quasi individuell auf 16 einzelne Bildschirme in der ganzen Stadt. Die Musiker werden in diesem Konzept etwas anders präsentiert und mit Texten der schwedischen Künstlerin und Poetin Gunilla Sköld Feiler ausgestattet.

The Shibboleth test

"The Shibboleth test" ist sicher der geheimnisvollste Teil der "Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit". "Shibboleth" ist hebräisch und bedeutet wörtlich "Getreideähre". Der Begriff wird aber vor allem in der Bedeutung von "Kennwort" oder "Codewort" verwendet. Der Bezug ist das Alte Testament, Buch der Richter, 12, 5-6: "Wenn ein ephraimitischer Flüchtling (kam und) sagte: ‚Ich möchte hinüber!', fragten ihn die Männer aus Gilead: ‚Bist du ein Ephraimiter?' Wenn er nein sagte, forderten sie ihn auf: ‚Sag doch einmal ‚Schibboleth'.' Sagte er dann ‚Sibboleth', weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Fluten des Jordan nieder. So fielen damals zweiundvierzig-tausend Mann aus Ephraim."

In Freund und Feind wurde aufgrund eines Aussprachefehlers entschieden (der aufgrund einer falschen Punktierung im Schriftbild entstand). Das Militär benutzt bis heute solche Shibboleths, aber auch wir entscheiden mithilfe gewisser Codewörter über Zu- und Angehörigkeit des anderen. Dem "Shibboleth test" liegt ein Computerprogramm zugrunde, das aus undifferenzierten Klangereignissen (Lärm, Krach, Geräusch) definierte Strukturen wie lange und kurze Teile, in Morsezeichen übersetzt, daraus Sinneinheiten, also Buchstaben herausfiltert, diese als Buchstaben abbildet und, was sich artikulieren lässt, mit einem Sprachprogramm akustisch mitteilt. Aus Lärm wird so Sprache gefiltert, aus dem akustischen Müll spricht etwas zu uns. Ob wir diese Sprache verstehen, ist ungewiss. Und wenn das Geräusch des Meeres mit dem Tuckern des Bootmotors sich in die Berichte über ertrinkende Flüchtlinge mischt, die nach Europa wollten, dann ist die decodierte Mitteilung aus diesem akustischen Quellmaterial erkennungsdienstlich sicher nicht zu verwerten.

Dennoch wird man sich eines unheimlichen Gefühls nicht erwehren können. Denn kein Mensch äußert sich da in einer bekannten oder fremden Sprache. Es ist der Klang der Materie selbst, der zu uns spricht. Und es sind dennoch Zeichen, sieht man sie im Zusammenhang mit dem jüdischen Schöpfungsmythos, nach dem bei der Emanation einige der Gefäße zerbrachen (Shevirat haKe-lim), in denen sich die göttlichen Funken und Werte befanden, mit denen die Welt erschaffen wurde. Die lurianisch-kabbalistische Suche nach den Funken und Zeichen gehört mit zu dem Bestreben, den Schaden wieder zu beheben (Tikkun Olam), also das menschliche Sein zu verbessern. In einem anderen Zusammenhang, aber durchaus zum selben Thema hatte Feiler bemerkt: "Bis zu einem gewissen Grad fordert uns diese Unvollkommenheit einerseits heraus zu versuchen, es besser zu machen, aber sie zwingt uns auch, uns zu mäßigen und vielleicht unsere Art und Weise, unsere Anschauung und unser Handeln der Welt infrage zu stellen. Ein Weg, Konflikte zu lösen, der auf irgendeine Weise fanatisiert und fundamentalisiert, kann nicht akzeptiert werden."

Basura

Die Stadt, der Müll und der Feiler SWR SWR - Armin Köhler

Müll heißt im Spanischen "Basura". – Deutsche waren 1815 nach Mexiko gekommen und lebten dort als Straßenmusiker. Ihre Instrumente werden von ihren Nachkommen und Erben noch heute gespielt. Dem Harmonium sind inzwischen einige Metallzungen abgeknickt, anderen Musikmaschinen fehlen die Zinken, dem Leierkasten sind Holzpfeifen zerbrochen. Lückenhafte, schadhafte Melodien verraten nur noch wenig von der Bedeutung, die ihnen einst als Ganzes zukam. Diesem Abfall einer deutschen Volkskultur hat Dror Feiler mit 18 etwa dreiminütigen Kompositionen im Leierkastenstil ein Ehrenmal gesetzt: "Basura". Gespielt werden die defizitären Melodien aber von Bläsern – jeder einzelne sollte etwa vier Stücke im Repertoire haben -, die mit "Basura" Teil des Corsos sind, der einem Müllwagen zum letzten Teil der Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit folgt.

Müll

"Müll", das ist eine Komposition für Orchester, Müllwagen Vokalperformance (unter Verwendung des Poems über den Schmerz, Los neuve monstruos – Die neun Ungeheuer –, das der peruanische Dichter César Valleja 1937 schrieb) und elektronischen Lärm. In zwei Teilen, (der erste mit zwei, der zweite mit 15 ineinander übergehenden Abschnitten), die in anspruchsvoller Weise notiert sind, recycelte Dror Feiler seine vibrierenden Aggregatzustände, um einen neuen Ausdruck in seine Klangvorstellungen zu bekommen. Die Musikgeschichte zeigt, sagt er, dass etwas Neues entsteht, wenn das zugelassen wurde, was vorher als Müll betrachtet wurde: "Als man begann, Intervalle zu benutzen, die bis dahin nicht erlaubt waren, als man andere Rhythmen oder gar andere Instrumente gebrauchte, als statthaft war, veränderte man den ästhetischen Filter. Warum berührt mich dieser Straßenmusik-Müll mehr als die elaborierte Konzertmusik? Da vergisst man die Unterscheidung ‚Müll oder nicht' und die damit zusammenhängenden gesellschaftspolitischen Konsequenzen und fragt sich selbst: Wie macht man Musik? Wie kommt es zu der Situation der Neuen Musik, wie sie ist? Diese Reflexion ist Teil der Arbeit "Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit". Wir machen Musik, weil wir Musiker und Komponisten sind, nicht, weil wir etwas mitzuteilen haben. Und ich glaube, das ist die falsche Reihenfolge. Sonst ist das Neue überhaupt nicht neu."

"Musik", erklärt Feiler, "ist kastrierter Lärm". Und Müll ist ein weiterer Versuch, diesem Lärm eine Bedeutung zu geben. Die größte moralische Verantwortung besteht für Dror Feiler darin, "gute Musik zu machen, gute Kunst, die auf die beste Weise, die ich jetzt realisieren kann, herausfordert; die poetisch und komplex in ihrem Ausdruck ist, die Herzen öffnet und den Sinn für komplexe Fragen weckt."