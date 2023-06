Dror Feiler

wurde 1951 in Tel Aviv geboren und lebt seit 1973 in Schweden. Zunächst studierte er am Fylkingen Institut für Neue Musik, 1977/78 dann Musikwissenschaft an der Universität in Stockholm und von 1978 bis 1983 Komposition an der Musikakademie in Stockholm bei G. Bucht, S.D. Sandström und Brian Fer-neyhough. Seit Mitte der 70er Jahre trat Feiler mit seinen eigenen Improvisationsgruppen Lokomotiv konkret und The too much too soon Orchestra und mit anderen Gruppen u.a. als Saxophon-Solist in zahl-reichen Ländern auf. Er gründete verschiedene kulturpolitische Institutionen, u.a.: European Jews for a Just Peace, EJJP, JIPF - judar för israelisk-palestinsk fred, The Freedom Theatre und Tochnit Aleph.