Franz Martin Olbrisch Astrid Karger, Darmstädter Ferienkurse 2004

wurde 1952 in Mülheim/Ruhr geboren. Von 1979 bis 1985 studierte er Komposition an der Hochschule der Künste Berlin. 1988-2008 unterrichtete er im Lehrauftrag Komposition und Studiotechnik an der Universität der Künste Berlin und von 1999 bis 2008 Komposition im elektronischen Studio an der Technischen Universität Berlin; ab Herbst 2008 hat er eine Professur für Elektronische Musik an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden inne. 1994, 2004 und 2006 war er Dozent bei den Internationalen Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. Olbrisch erhielt zahlreiche Kompositionspreise und Stipendien, u.a. 1985 durch die Villa Serpentara in Olevano, 1992/93 durch das ZKM in Karlsruhe, 1998 die Heinrich-Strobel -Stiftung in Freiburg, 2001 die Paul Sacher Stiftung in Basel, 2003 die Villa Aurora in Los Angeles, 2006 die Cité Internationale des Arts in Paris. Olbrischs Werke wurden u. a. bei den World Music Days in Yokohama und Stuttgart, den Donaueschinger Musiktagen, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, dem Festival International des Musiques Experimentales in Bourges, der International Computer Music Conference (ICMC) und dem VIPER Festival in Basel aufgeführt.