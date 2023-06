Die interkulturelle Künstlerin Meira Asher wurde in Israel geboren und lebt in den Niederlanden. Von 1971 bis 1977 studierte sie Klavier und Gehörbildung am Har Nevo Konservatorium in Tel Aviv, später folgten Studien im Tablaspiel (Pandit Badri Maharaj) und Dhrupadgesang (Ritwik Sanyal) in Varanasi/Indien. Außerdem lernte sie traditionelles Trommeln, Stimme und Tanz der Ga, Eve und Dagomba in Ghana, was sie später lehrte und praktizierte. 1990 erhielt sie den BFA in Perkussion und multidisziplinären Künsten am California Institute of the Arts, 2002 den Master in Sonologie am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Zu ihren künstlerischen Projekten zählen u.a. Hooks (2001 als Performance und Album) über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Face WSLOT (2004 als Album, Buch, Kunstinstallation und Dokumentarfilm) über ehemalige weibliche Kinderkrieger in Sierra Leone. Meira Asher gab interdisziplinäre, interkulturelle Instrumentalkurse und produzierte eine Sendereihe für IDF Radio Israel. 2001 war sie Mitbegründerin der bodylab art foundation in Den Haag.