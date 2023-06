Das Stuttgarter Ensemble ascolta wurde 2003 von sieben Musikern, die sich durch langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen kammermusikalischen Formationen kannten, mit dem Ziel gegründet, hervorragende neue Partituren zu ermöglichen, sie angemessen zu erarbeiten und aufzuführen. Die Stammbesetzung mit ihrer Konzentration auf Blech- und Schlaginstrumente beschreitet in der Ensemblelandschaft neue Wege. Mittlerweile sind über fünfzig neue Werke für ascolta entstanden, Uraufführungen von Beat Furrer, Isabel Mundry, Hans Thomalla und Johannes Schöllhorn stehen an. ascolta ist Gast bei vielen europäischen Festivals für Neue Musik: bei Eclat (Stuttgart), bei den Festivals in Luzern, Huddersfield und Witten, bei Ultraschall Berlin, den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, der MaerzMusik in Berlin und bei Wien Modern. Daneben gibt es regelmäßige Kooperationen mit der Staatsoper Stuttgart und der Akademie Schloss Solitude.Die programmatische Spannweite des Ensembles reicht von der klassischen Moderne über theatralische Konzepte der Fluxus-Generation bis zum Grenzbereich zwischen Neuer Musik und Rock – etwa bei einem Projekt mit späten, experimentellen Stücken von Frank Zappa. Eine CD mit Ersteinspielungen bisher unveröffentlichter Werke erscheint 2008, Auftritte bei verschiedenen Festivals mit weiteren Uraufführungen sind in Planung. Jenseits seiner Auftritte auf der Konzert- und Opernbühne ist ascolta bestrebt, künstlerische Anliegen auch breiteren Publikumsgruppen nahe zu bringen. Im Rahmen des von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Netzwerk Süd arbeitet das Ensemble mit Schulklassen und anderen nicht-professionellen Gruppierungen. ascolta kooperiert regelmäßig mit den Stuttgarter Neuen Vocalsolisten und der Institution Musik der Jahrhunderte, in deren Proberäume am Pragsattel das Ensemble arbeitet.