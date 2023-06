Burnt Friedman

wurde als Bernd Friedmann 1965 in Coburg geboren und lebt derzeit in Köln. Ursprünglich an der Kunsthochschule Kassel in Malerei, Performance und Videokunst ausgebildet, begann Friedman seit den 1980er Jahren Musik aufzunehmen. Sein Instrumentarium reicht von Umweltgeräuschen und Sprachsamples über klassische analoge Synthesizer und Orgeln bis zu Instrumenten wie Kinderklavier, Steeldrum, Kalimba, Vibraphon oder Melodica. Über die Jahre hat er einen ganz eigenständigen, von komplexen polyrhythmischen Strukturen geprägten Sound entwickelt. Seine Formation Secret Rhythms startete 2000 ursprünglich als Duo mit dem Drummer Jaki Liebezeit, der bereits in den 1960er Jahren in der Popgruppe Can international Furore gemacht hatte. Liebezeit, geboren 1938 in Dresden, gilt als Meister trockener, enorm präzise geschlagener Beats. Mit dem 1975 in Australien geborenen, überaus vielseitigen Saxophonisten Hayden Chisholm erweiterte sich Secret Rhythms 2006 zu einem Trio. Chisholm, dessen Background stärker in der Kölner Jazzszene liegt, ist auch Mitglied des Berliner Ensembles Zeitkratzer.