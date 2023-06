Der Dirigent und Komponist ist Musikalischer Direktor des Kristiansand Symphony Orchestra und war von 2003 bis 2006 Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters und 2004-2006 Chefdirigent des Norwegischen Barockorchesters. Er war Künstlerischer Direktor von MAGMA2002 in Berlin und ist heute Künstlerischer Direktor des Kristiansand Festivals. Sein Repertoire reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen Werken. Er arbeitete mit Komponisten wie Luciano Berio, Magnus Lindberg oder Per Nørgård zusammen und besonders mit Hans Werner Henze, dessen Kompositionen Rolf Gupta mit dem Sharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker, Oslo Philharmonic, dem Orchester des WDR Köln, der Nationale ReisOpera und dem RSO Berlin aufführte. Als Gastdirigent arbeitete er mit

RSO Frankfurt, BBC Symphony, Gothenburg Symphony, Orchestra della Toscana, RSO Leipzig, Finnish Radio Symphony, Sydney Symphony, Rémix, Athelas, Avanti! und dem Ensemble intercontemporain, u.a. mit Solisten wie Truls Mørk, Antje Weithaas, Henning Kraggerud, Jean-Guihen Queyras und Leif Ove Andsnes.

An der Oper dirigierte Rolf Gupta eine Reihe von Uraufführungen, darunter 2007 Bernhard Langs Der Alte vom Berge beim Schwetzingen Festival und am Theater Basel. Er dirigierte La Traviata und Die Zauberflöte an der Frankfurter Oper, Edward Griegs Peer Gynt bei Valery Gergievs White Nights Festival und unlängst eine neue Achim Freyer-Produktion von La Traviata am Nationaltheater Mannheim, wo er seit 2008 die Position des Ersten Kapellmeisters innehat. Rolf Gupta spielte eine Reihe von CDs ein, darunter Tango Ballet mit Gidon Kremer und der Kremerata Baltica, Thommessens BullsEye mit Peter Herresthal und Oslo Philharmonic. Sein eigenes Werk Chiaroscuro wurde beim 45th UNESCO Rostrum of Composers 1998 ausgezeichnet.