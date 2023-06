ist einer der vielseitigsten Dirigenten der jüngeren Generation und hat sich in kurzer Zeit in der Welt der Oper, der klassischen Sinfonik und der internationalen zeitgenössischen Musikszene einen Namen gemacht. Nachdem er in seiner Heimatstadt Los Angeles ein Kompositions- und Dirigierstudium abgeschlossen hatte, siedelte Jonathan Stockhammer nach Deutschland um und arbeitete unter anderem mit dem Ensemble Modern, der musikFabrik und dem ensemble recherche. Aufsehen erregende Projekte im Bereich der Popularmusik waren Greggery Peccary & Other Persuasions, eine CD mit Werken von Frank Zappa mit Ensemble Modern, die 2003 bei RCA erschien und mit einem ECHO Klassik Preis ausgezeichnet wurde, sowie Konzerte und eine Einspielung des neuen Soundtracks zu Sergej Eisensteins Film Panzerkreuzer Potemkin von und mit den Pet Shop Boys und den Dresdner Sinfonikern. Als Orchesterdirigent arbeitete er u.a. mit Los Angeles Philharmonic, der Opéra de Lyon und dem Orchestre Philharmonique de Radio France.

Die Oper spielt eine zentrale Rolle in Jonathan Stockhammers musikalischen Aktivitäten. Seit seinem ersten Auftritt 1998 an der Opéra de Lyon ist er dort regelmäßig zu Gast, genauso wie bei der norwegischen Opera Vest, an die er seit 2004 jede Saison zurückgekehrt ist. 2006/07 dirigierte er das Ensemble Resonanz in der Berliner Philharmonie und das Deutsche Symphonie Orchester Berlin u.a. zur europäischen Erstaufführung von Toshio Hosokawas Skyscape und zur Uraufführung von Notte di Pasqua von Frank Michael Beyer. Er debütierte im Sydney Opera House mit Chick Corea, Gary Burton und dem Sydney Symphony Orchestra und trat mit dem RSO Berlin bei Ultraschall auf. Seine DVD-Aufnahme von Pascal Dusapins Faustus wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. In jüngster Zeit dirigierte Jonathan Stockhammer neben dem Orchester der Opéra de Lyon das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR und das MDR-Sinfonieorchester Leipzig. Er war beim New Zealand International Arts Festival zu Gast und gab beim Adelaide Festival of Arts sein Debüt mit dem Adelaide Symphony Orchestra.