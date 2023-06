wurde in Bregenz/Österreich geboren. Der Bass-Bariton studierte Gesang an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien bei Walter Berry. 2003 gab Martin Winkler seinen Einstand in der Titelpartie von György Ligetis Le Grand Macabre an der Komischen Oper Berlin. Gastengagements führten den Bass-Bariton an die Oper Lyon, wo er in der Partie des Mad King von Peter Maxwell Davis zu sehen war. Außerdem sang er an der Staatsoper in Prag und wurde nach Japan eingeladen, um Kaspar im Freischütz zu singen. Er sang an der Volksoper Wien u.a. in Wagners Meistersinger. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören auch Operetten- und Buffopartien, in denen er sein sängerdarstellerisches Können unter Beweis stellt. Festengagements führten ihn nach Schleswig-Holstein und ans Staatstheater Schwerin. 2005 gastierte er bei den Bregenzer Festspielen und debütierte am Royal Opera House Covent Garden. Seit Juni 2006 ist er Ensemblemitglied der Komischen Oper Berlin. 2007 war Martin Winkler u.a. an der Oper Rouen engagiert, 2008 folgte sein Debüt als Wozzeck an der Oper Graz.