Rick Burkhardt

wurde 1970 in Cambridge, Massachusetts, geboren. Er studierte Musik, Theater und Lyrik an der Harvard University, der University of Illinois und der University of California, San Diego, wo er 2006 im Fach musikalische Komposition promovierte. Seine Hauptlehrer waren David Wheeler (Theater), Rae Armantrout (Lyrik) und Roger Reynolds, Herbert Brün, und Chaya Czernowin (Musik). Seine musikalischen Werke, Textarbeiten und Theaterstücke wurden von mehr als zwei Dutzend Ensembles in mehr als sechzig Städten in den USA, Mexiko, Europa, Kanada, Australien und Neuseeland aufgeführt. Er ist Co-Direktor des preisgekrönten reisenden Trios für experimentelle Musik und Theater Nonsense Company sowie Sänger, Songwriter und Akkordeonist des satirischen Kabarettmusikduos The Prince Msyshkins.