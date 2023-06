Peter Ivan Edwards

wurde 1973 in New York geboren. Er studierte Musik an der Northwestern University und schloss sein Kompositionsstudium an der University of California, San Diego, bei Chaya Czernowin ab. Zudem war er Gasthörer an der Folkwang-Hochschule in Essen bei Nicolaus A. Huber. Edwards unterrichtet gegenwärtig Musiktheorie und Komposition am Yong Siew Toh Conservatory an der National University of Singapore. Er erhielt ein DAAD-Stipendium, drei ASCAP Standard Awards, den dritten Preis beim Deutschen Studienpreis 2002, zwei Composer Assistance Grants vom American Music Center und war einer der Preisträger des „Klangraum-Raumklang“ Wettbewerbs bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt im Jahre 2002.