The Dialogue Experiment

Michelle Lou

Ich brachte ein bestimmtes Fragment aus einem anderen Stück in dieses Projekt mit. Dort markiert das Fragment einen Bruch, der hier verstärkt wird, um später einen weiteren zu finden. Da das Material dem Selbstzitat entspringt, ergibt sich eine Erweiterung, eine Neuinterpretation und am wichtigsten: die Verzerrung einer fast körperlichen persönlichen Erinnerung. Da dieses Stück selbstbezüglich ist, ist die Perspektive dürftig und gebrochen. Vielleicht ist das einzig Gültige die Erfahrung, die niemals umfasst oder wiederholt werden kann. Der Rest ist Erinnerung, die voller Unwahrheit ist – da die Vergangenheit aktiv ist, ständig in der Gegenwart neu interpretiert wird und unsere Erwartungen verändert. Es gibt also keinen Abschluss, nur „Kontinuität in der Diskontinuität“. In diesem Fall erweisen sich Zeit und Identität als formbar. Mein Beitrag ist ein Stück, das sowohl für sich stehen als auch eine Funktion in diesem größeren Projekt einnehmen kann. (Michelle Lou)