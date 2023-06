wurde 1975 in San Diego geboren. Sie studierte Komposition und Kontrabass an der University of California, San Diego; danach hat sie ihre Kontrabass-Studien in Piacenza am Conservatorio G. Nicolini fortgesetzt; zudem bekam sie ein Fulbright-Stipendium, um an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz Komposition studieren zu können. Gegenwärtig studiert Michelle Lou Komposition an der Stanford University.