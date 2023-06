wurde 1972 in Honolulu, Hawaii, geboren. Er studierte bis 1995 Komposition an der North Carolina School of the Arts und danach bis 2003 an der University of California, San Diego. Seine Hauptlehrer waren Chaya Czernowin und Chinary Ung für Instrumentalmusik sowie Peter Otto und Roger Reynolds für elektronische Musik. Seine jüngsten elektroakustischen Arbeiten und Forschungen beziehen sich auf die Kommunikation unter Tieren, insbesondere die Vokalisierung unter nicht-menschlichen Primaten; in diesem Zusammenhang hatte er Forschungsaufenthalte am Duke University Lemur Center, dem Wisconsin National Primate Research Center und dem Brookfield Zoo. Seine Instrumentalmusik verwendet selbstentworfene Instrumente in Verbindung mit Verstärkung, Live-Elektronik und Verräumlichung. Chris Mercer hat elektronische Musik an der UC San Diego, der UC Irvine und am CalArts unterrichtet; gegenwärtig ist er Koordinator des Kurses für Musiktechnologie an der Northwestern University.