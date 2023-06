wurde 1966 in Berkeley, Kalifornien, geboren. Er studierte Komposition am Berklee College of Music, an der Columbia University (bei Mario Davidovsky) sowie bei Chaya Czernowin an der University of California, San Diego. Während er an der Columbia University auch Musikethnologie belegte, erhielt er 2000 zudem einen Abschluss in Mathematik an der San Francisco State University, wo er seine Arbeit zur mathematischen Musiktheorie verfasste und veröffentlichte. Ming Tsao ist auch Autor von Aufsätzen zur musikalischen Komposition und Theorie, die z.B. in der Zeitschrift Musik & Ästhetik veröffentlicht wurden. Er lebt derzeit in Berlin.