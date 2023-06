Robert Wannamaker

1967 in Kanada geboren, ist Komponist, Improvisator und Pädagoge. Seine Hauptlehrer im Fach Komposition waren Chaya Czernowin und James Tenney. Er studierte Komposition an der University of California, San Diego, und angewandte Mathematik an der University of Waterloo, wo er in den Bereichen Signalverarbeitung und Psychoakustik forschte. Seine Musik wurde in Europa und den USA vom SONOR Ensemble, dem JACK Quartet, Ensemble Chronophonie, The Nonsense Company, János Négesy und Päivikki Nykter, Angharad Davies, Barbara Lüneburg und anderen gespielt. Seine akademischen Schriften wurden in Contemporary Music Review, Music Theory Online, Journal of the Audio Engineering Society, IEEE Transactions on Signal Processing und anderen Zeitschriften veröffentlicht. Wannamaker hat derzeit eine Professur für Musiktheorie und Komposition am California Institute of the Arts in Valencia, Kalifornien, inne.