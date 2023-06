Fujikura Astrid Ackermann

Dai Fujikura wurde 1977 in Osaka, Japan geboren. Im Alter von 15 Jahren kam er nach London, um am Trinity College of Music bei Daryl Runswick, mit Unterstützung des PRS am Royal College of Music bei Edwin Roxburgh und am King’s College in London bei George Benjamin zu studieren. Fujikura wurde mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet: Erster Preis des Internationalen Serocki Kompositionswettbewerbs (1998), Huddersfield Contemporary Music Festival Young Composers’ award (1998), Kompositionspreis der Royal Philharmonic Society (2004), Internationaler Wiener Kompositionspreis (2005), Paul-Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein Musikfestivals (2007), Spezialpreis des Giga-Hertz-Preises (2008) und jüngst dem OTAKA-Preis für secret forest (2009). Zahlreiche führende Ensembles und Orchester der zeitgenössischen Musik haben Fujikuras Werke in Auftrag gegeben und aufgeführt, darunter das Ensemble Modern, das Asko/Schönberg Ensemble, die London Sinfonietta, das Nieuw Ensemble Amsterdam, ensemble recherche, Klangforum Wien, OKEANOS, das Ensemble Intercontemporain, I.C.E., BIT20, das Wiener Radio-Orchester, das BBC Symphony Orchestra, das Philharmonia Orchestra, die New Japan Philharmonic, das Melbourne Symphony Orchestra und das Tokyo Philharmonic Orchestra.