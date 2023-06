Bernhard Leitner wurde 1938 in Feldkirch geboren. Er studierte von 1956 bis 1963 Architektur an der Technischen Hochschule Wien. Von 1963 bis 1966 setzte er seine Studien in Paris fort. 1968 zog Leitner nach New York, wo er von 1969 bis 1971 Urban Designer im Stadtplanungsamt der Stadt New York wurde. 1972 berief ihn die New York University zum Leiter des Studienprogramms "Urban Design Studies: Humanistic Perspectives". Nach mehreren Jahren verließ Leitner die USA und ging nach Berlin, 1987 dann nach Wien, wo er bis 2005 als ordentlicher Professor an der Hochschule für angewandte Kunst die Meisterklasse für Gestaltungslehre leitete. Leitner veröffentlichte zahlreiche Texte zu seinen eigenen Arbeiten und (u.a.) zur Architektur Ludwig Wittgensteins. Seit 1968 befasst er sich mit spezifischen Ton-Raum-Konzepten. 1998 erschien die Werk-Übersicht SOUND:SPACE (Cantz). 1999 erhielt Leitner den Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst, 2002 den Würdigungspreis für Medienkunst / Land Niederösterreich und den Ehrenpreis des Deutschen Klangkunst-Preises und 2007 den Friedlieb Ferdinand Runge-Preis. Seine Arbeiten wurden bei zahlreichen internationalen Festivals und Ausstellungen gezeigt, unter anderem bei der documenta 7, der Biennale in Venedig, der ars electronica Linz, den Donaueschinger Musiktagen und der MaerzMusik.